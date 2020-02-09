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Yaşam

Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünelleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

IHA09.02.2020  15:30 - Güncelleme: 09.02.2020  15:30

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

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