İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,771
  • EURO
    51,773
  • ALTIN
    7059.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yüksekova'da silahlı dehşet: Genç hastanede kurtarılamadı
Yaşam

Yüksekova'da silahlı dehşet: Genç hastanede kurtarılamadı

Hakkari'de silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldığı hastanede can verdi.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Yüksekova'da silahlı dehşet: Genç hastanede kurtarılamadı
ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Güngör Mahallesi'ndeki Ak Mercan mevkiinde silah sesi duyan çevre sakinleri, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin 23 yaşındaki Ferhat Gezen olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gezen'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı haber alan gencin yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğunun tespiti için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.