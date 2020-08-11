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Yaşam

Yunanistan'ın Türk sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Muğla'da, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 23:17 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 23:17
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 Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Marmaris açıklarından bir grup sığınmacı, lastik botla Yunanistan sınırına geçmek için denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişiyi karaya çıkardı.

Sığınmacılar, limandaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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