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Yurt genelinde yarın sağanak yağış etkili olacak

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.

  • AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un batı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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