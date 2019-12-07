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Yusuf İslam’ın medya danışmanı Müslüman oldu: Doğru zaman ‘şimdi’ dedim

Sanatçı Yusuf İslam’ın medya danışmalarından Pedro Carvalho, Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Cambridge Merkez Camii’nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. 

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Pedro Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu Cambridge Merkez Camii’nde namaz sonrası Türk imam Ali Tos’la sohbet etti. Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos’un şehadet getirmek için doğru zamanın ‘şimdi’ olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi. Carvalho, ‘Peki o zaman bana bunun nasıl olacağını göster’ dediği İmam Tos’un yönlendirmesiyle kelime-i şehadet getirdi. Bu anı sevinçle karşılayan cami cemaati, Carvalho’ya sarılarak onu tebrik etti. 

BİR YOLCULUKTU      

Sonrasında Yusuf İslam’ın da tebrik ettiği Carvalho’nun Müslüman olan nişanlısının ailesinin de kararı sevinçle karşıladığı belirtildi. Kucaklaşmalar dakikalarca sürerken Carvalho, Müslüman olmasına giden sürecin bir ‘yolculuk’ olduğunu ifade etti. Bunun ‘Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu’ hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, “Sebebi gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum” dedi. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olanları ekim ayında Konya’ya götürdüklerini anlatan Tos, Türkiye’de bu kişilere temel İslami bilgiler,  Kuran-ı Kerim ve İslam sanatı üzerine dersler verildiğini ifade etti. Türkiye ziyaretinde tarihi, kültürel ve turistik yerlerin de gezildiğini kaydeden Tos, bahar aylarında yeni bir kafilenin hazırlığını yaptıklarını vurguladı.     

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

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