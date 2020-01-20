İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9128
  • EURO
    6,5565
  • ALTIN
    296.103
  • BIST100
    122831
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Manisa'da bir hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı
Yaşam

Manisa'da bir hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı

Manisa'da ameliyat edilen bir kadın, safra kesesindeki bin 122 adet taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

AA20.01.2020  14:09 - Güncelleme: 20.01.2020  14:09

Yunusemre ilçesinde karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Merkez Efendi Devlet Hastanesine başvuran F.B'nin, tetkikler sonucu ameliyata alınmasına karar verildi.

Op. Dr. İlkay Yüksel tarafından ameliyat edilen kadının safra kesesinden 622'si büyük, 500'ü milimetrik olmak üzere bin 122 adet taş çıkarıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Op. Dr. İlkay Yüksel, başarılı bir ameliyat sonrasında hastasının şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.

Vatandaşların şikayetleri olduğu anda hastaneye başvurmalarını belirten Yüksel, şunları söyledi:

"Safra kesesi karaciğerin altında yer alan safra depolamaya yarayan bir organdır. İçinde biriken safra taşları zaman içinde şişkinlik, karın ağrısı, sarılık, safra kesesi iltihabı, karaciğer yetmezliği, pankreatit safra kesesi kanseri gibi ağır sorunlara yol açabilir. Hastaların şikayetleri olduğu anda genel cerrahi uzmanına görünmesi ileride oluşabilecek sorunların tespiti ve önlenmesi için önem taşımaktadır."

Başkan Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.