Yüzsüz dolandırıcı aynı taktikle dolandırmaya kalkınca yakalandı

Nevşehir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı, aynı kişiden ikinci kez para isteyince yakalandı.

Cevher Dudayev Mahallesi'nde yaşayan G.G, telefonda kendisini polis olarak tanıtan D.A. ile buluşup 8 bin dolar ve 13 bin avro para verdi.

Bir süre sonra D.A'nın yeniden para istemesi üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne giden G.G. dolandırıldığını anladı.

Çalışma başlatan polis, seri numaraları önceden alınan bir miktar parayı teslim etmesi için G.G'ye verdi.

Parayı almak için Hacırüştü Mahallesi Kazım Hoca Caddesi'nde boş bir arazide G.G. ile buluşan D.A. suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.