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Yaşam

Yüzyıllık 'gelin koçu' geleneği yaşatılıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kurban Bayramı'nda nişanlı kızlara kurbanlık koç hediye etme geleneği sürdürülüyor. 79 yaşındaki Neriman Moğolkoç, 'Atalarımız, annelerimiz tarafından uygulanmış. Şimdi kızıma bu gelenek üzerine kurbanlık koç geldi, adetin yaşatılmasından dolayı sevinçliyim.' diye konuştu.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:23 - Güncelleme:
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Geleneğe göre, damat adayı tarafından pazardan özel olarak seçilen kurbanlık koç, süslenerek kız evine götürülüyor.

Unutulmaya yüz tutan bu geleneği yaşatmaya çalışan Bahadır Sazak, bir süre önce nişanlandığı Melek Moğolkoç'un evine özel olarak süsleyip boyadığı koçu hediye olarak götürdü.

Bahadır Sazak'ın babası 72 yaşındaki Amil Sazak, AA muhabirine, "Zara tarihinde, aklımız yettiğinden beri Kurban Bayramı'nda gelin kızlarımıza koç götürülür. O zamanki şartlarda koça şeker ve elma takılır, boyanır ve son olarak da kurdele ve balonla süslenirdi. Götürdükleri zaman da muhakkak bahşiş de verilirdi. Biz de unutulmaya yüz tutmuş bu adetimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Melek Moğolkoç'un annesi 79 yaşındaki Neriman Moğolkoç ise "Atalarımız, annelerimiz tarafından uygulanmış. Şimdi kızıma bu gelenek üzerine kurbanlık koç geldi, adetin yaşatılmasından dolayı sevinçliyim." diye konuştu.

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