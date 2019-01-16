İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3477
  • 6,1021
  • 222.28
  • 95.411
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Zehir rezidansından 38 milyon TL çıktı

Sarıyer’de sürekli büyük koli sevkiyatıyla dikkat çeken lüks rezidansa düzenlenen operasyonda 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 3 çocuğun bulunduğu zehir evindeki anne ve baba gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Sarıyer’de lüks bir rezidansta oturan ailenin sürekli büyük boylarda kolileri eve getirip götürdüğü yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Fiziki takibin ardından 13 Ocak’ta operasyon için düğmeye basan ekipler, rezidans dairesine düzenlediği baskında O.K. ve I.D.A’yı gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan çiftin 2 yaşında ikiz kız çocukları ve 6 yaşındaki bir erkek çocukları da eve gelen bir aile yakına teslim edildi. Narkotik polisleri evde yaptığı aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirdi. 

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgulaması sonrası anne I.D.A’nın 2 yaşındaki çocukların bakıma ihtiyacı olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 38 milyon lira olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri farklı türlerde bulunan uyuşturucu maddelerin hepsinin aynı adreste olmasının bir takasta kullanılmak üzere olduğunu değerlendiriyor. 

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri'nden Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Dışişleri'nden Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ yenilgiye uğratıldı

ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ yenilgiye uğratıldı

İzmir'de dev operasyon: Onlarca kişi tutuklandı

İzmir'de dev operasyon: Onlarca kişi tutuklandı

Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi

Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi

'İran, Suriye ve Hizbullah ile savaşabilir'

'İran, Suriye ve Hizbullah ile savaşabilir'

Başkan Erdoğan'dan 'Dayton' uyarısı: Gözden geçirilmesi şart

Başkan Erdoğan'dan 'Dayton' uyarısı: Gözden geçirilmesi şart

Müslümanlara hakaretler yağdırmıştı! Cezası belli oldu

Müslümanlara hakaretler yağdırmıştı! Cezası belli oldu

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Bir hedefi daha tutturduk

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Bir hedefi daha tutturduk
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA