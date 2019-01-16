Zehir rezidansından 38 milyon TL çıktı

İstanbul Sarıyer’de lüks bir rezidansta oturan ailenin sürekli büyük boylarda kolileri eve getirip götürdüğü yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Fiziki takibin ardından 13 Ocak’ta operasyon için düğmeye basan ekipler, rezidans dairesine düzenlediği baskında O.K. ve I.D.A’yı gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan çiftin 2 yaşında ikiz kız çocukları ve 6 yaşındaki bir erkek çocukları da eve gelen bir aile yakına teslim edildi. Narkotik polisleri evde yaptığı aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirdi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgulaması sonrası anne I.D.A’nın 2 yaşındaki çocukların bakıma ihtiyacı olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 38 milyon lira olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri farklı türlerde bulunan uyuşturucu maddelerin hepsinin aynı adreste olmasının bir takasta kullanılmak üzere olduğunu değerlendiriyor.