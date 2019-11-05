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Zıpkınla 6,5 kiloluk levrek yakaladı

BARTIN'da maden işçisi Sedat Çetinkaya (31), zıpkınla daldığı denizde 6,5 kiloluk levrek yakaladı.

  • DHA
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Amasra'da yaşayan maden işçisi Sedat Çetinkaya, Amasra Büyük Limanda 11 metre derinliğe daldı. 10 yıldır zıpkınla avlandığını belirten Sedat Çetinkaya, 6,5 kilo ağırlığında levrek avladı. Sedat Çetinkaya, boş zamanlarında balık avladığını, daha önce 8 kiloluk levrek vurduğunu belirterek, "Limandaki kayalıklara daldım. Yaklaşık 8-9 metre sonra bu levreği gördüm. Zıpkınla vurdum. Şimdi bütün ailemiz toplanarak, bunu afiyetle yiyeceğiz. Çok mutlu oldum" dedi.

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