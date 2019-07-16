Büyük panik! 4 katlı bina boşaltıldı

Zonguldak'ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı
ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.
- DHA
Akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi´nde bulunan 4 katlı binanın arkasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaynaklanan risk nedeniyle binada yaşayan 4 aile tahliye edildi. Evin etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri heyelanın meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Halit Aydın, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını, yarın detaylı inceleme yapacaklarını söyledi.
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