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Zonguldak'ta bir kişi boğazı kesilerek öldürüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi balıkçı barınakların olduğu bölgede iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Filyos beldesi balıkçı barınağında meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Dağlıoğlu (36) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Dağlıoğlu, boğazından bıçakla kesilerek öldürüldü. 
 
Jandarmayı gören ve olay yerinden kaçan 2 şüpheliden birisi olay yeri yakınlarındaki saklandığı yerde, diğeri ise jandarmanın yol emniyet çalışmasında gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. 

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