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Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
 
Alınan bilgiye göre, kent merkezi Acılık mevkisindeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
İtfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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