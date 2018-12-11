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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesi Uzunçay mevkisindeki uygulama noktasında S.Ş.'nin aracını durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 200 adet kullanıma hazır şekilde okul önlerinde ve şehir merkezinde satılması düşünülen bonzai madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz KUrumu'na gönderildi.

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