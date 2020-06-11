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Yaşam

Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde oturan T.A. ve oğlu B.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e yükseldi.

DHA11 Haziran 2020 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 19:09
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Çayırlı köyünde oturan T.A. ve oğlu B.A.'nın yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köydeki pozitif vakaların ardından 14 evde yaşayan 60 kişiyi karantinaya aldı. Devam eden filyasyon çalışması kapsamında bugün 7 ev daha karantinaya alındı. 14 günlük karantinada vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Çayırlı Köyü Muhtarı Ercan Aydın, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyleyerek, "Köyümüzde 14 hane olan karantina sayısı 21'e yükseldi. Yaklaşık 85 kişi de filyasyon uygulamasında. Karantina süresi 16 Haziran günü bitecek. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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