Zorla aracına bindirdi ardından gasp etti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Abdülsamet E.(34), önceki gece aracıyla giderken, çevreden tanıdığı F.A’yı, gördü.
Zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da arabayı kenara çeken Abdülsamet E., F.A’yı darp etmeye başladı. Saldırgan elindeki telefonu alıp, F.A’yı araçtan attı. Yaralanan F.A, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı dün sabah yakaladı. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abdülsamet E, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim” dedi. Soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.