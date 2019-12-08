Zorla aracına bindirdi ardından gasp etti

Zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da arabayı kenara çeken Abdülsamet E., F.A’yı darp etmeye başladı. Saldırgan elindeki telefonu alıp, F.A’yı araçtan attı. Yaralanan F.A, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı dün sabah yakaladı. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abdülsamet E, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim” dedi. Soruşturma başlatıldı.