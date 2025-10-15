11. Yargı Paketinden fazlası gündemde!

Meclisin yoğun bir yasama sürecinde olacağını daha önce söylemiştik.

11. Yargı Paketi ve trafik cezalarına ilişkin düzenlemelere ek olarak vergi konuları başta olmak üzere mali mevzuat gündemli bir torba yasa da konuşuluyor...

Bugün bu konuların detaylarına değinmek istiyoruz.

YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Paketin temel amacı "infaz" düzenlemesi veya "af benzeri" bir husus değil.

Bilakis "caydırıcılığın pekişmesi" ve "cezasızlık algısı ile mücadele" olacak.

Pakette kırk civarı düzenleme var. Önemli olduğunu düşündüklerim şunlar:

☑ Taksirle yaralama suçunun cezası artacak. Basit halinde iki yıla kadar birden fazla kişiye dönük oluşursa beş yıla kadar hapis cezası verilebilecek. (TCK m. 89)

☑ Kendisine teslim edilen bir şeyi haksız biçimde kullanmak suç. Bu suça "güveni kötüye kullanma" diyoruz. Yeni düzenleme ile suçun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde on dört yıla kadar hapis cezası verilebilecek... (TCK m. 155).

☑ Yerleşim alanlarında (meskûn mahalde) silahla ateş etme suçuna 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyordu. Yeni düzenleme ile cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirleniyor. Ayrıca kuru sıkı tabancalar, havai fişekler de bu kapsama girecek. Şayet eylem düğün veya uğurlama gibi törenlerde yapılırsa ceza yarı oranda arttırılacak.

☑ Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenmekte ve bu fiiller bakımından ağır yaptırımlar getirilmekte... Aracın hareket etmesini engellemenin de cezası artıyor (TCK m.223).

☑ Çocuklara verilecek cezalarda artış olacak. 15-18 yaş arasının işlediği suçlarda daha ağır ceza verilecek. Özellikle "Z kuşağı çeteleşme" ve bazı çıkar amaçlı yapıların çocukları kullanmasının bu düzenlemede etkili olduğunu söyleyebiliriz (TCK m.31). Bu sebeple "suçlarda çocukların araç olarak kullanılması" halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezalar ağırlaşacak (TCK m.220).

☑ Bilişim alanında yeni suçlar ihdas edilecek. Özellikle başkalarına hesap kullandırma fiili yeni bir suç olacak.

☑ Dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısının kesilebilmesine imkân verilecek. Hattı kesmeyen işletmecilere Cumhuriyet savcısı tarafından idari para cezası verilmesi gündemde...

☑ Cinsiyet değişimi konusunda şartlar ağırlaşacak. Yetkili olmayan kimselerce yapılacak cinsiyet değişiminin cezası arttırılıyor.

TRAFİK CEZALARI GENİŞLİYOR!

Bir başka dönüşüm ise trafik cezalarında olacak. Yeni kabahatler ve ağır cezalar geliyor. Dikkatinizi çekebileceğini düşündüğüm değişiklikler şöyle:

☑ Plakasız, tescil belgesiz araç kullanmanın cezası artacak.

☑ Şerit ihlali yapan, ters istikamette araç kullanan, makas atarak veya konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere fahiş ceza gelecek.

☑ Motosikletlilere özel düzenleme yapılıyor. Zira birçok kazanın sebebinin bu araçlar olduğu tespit edilmiş. Buna göre sürüş güvenliğine aykırı davrananlar neredeyse kullandıkları aracın ederine denk cezalar alacak.

☑ İhlallerin tekrarlanması halinde 30 günden başlayacak şekilde ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak. Bu 2 yıla kadar çıkabilecek. Düzenleme sonrası kısa sürede "ehliyeti kaptıranların" sayısı artacağa benziyor.

☑ Tüm bunların yanında trafik kural ihlallerini sosyal medyada paylaşarak özendirmeye ceza geliyor artık...

MALİ MEVZUAT PAKETİ GELİYOR...

Şimdilerde konuşulan bir diğer konu ise "mali mevzuata ilişkin düzenlemeler"... Birkaç hafta içinde gündeme oturacak bu pakette şunların olacağı düşünülüyor:

☑ Hatırlanacağı üzere emlak vergisinde matrahlar uçuk çıkmıştı. Herkes bu konuda mustarip. Birkaç yazımda değindim. Geçen gün öğrendiğim kadarıyla bu konuda açılan dava sayısı 90 bini geçmiş. Sorunu tek kalemde çözmek için yasal düzenleme lazım. Ya oran değişecek ya da üst limit getirilecek... Bu konu Maliye Bakanlığının gündeminde...

☑ Fatura sahteciliği konusunda gerçek faille, mağdur karışıyor bazen. Bir de eldeki denetim araçları bu işi meslek haline getirenler için yetersiz. Daha geniş yetkiler ile donatılmış bir inceleme sistemi gerekiyor bu sahtecilerle mücadele için. Bu da masa da olan bir düzenleme.

☑ AYM "borç ilişkisinden doğan alacakların enflasyon karşısında kaybının önüne geçilmesi için yasal bir düzenleme yapılmalı" dedi geçtiğimiz günlerde... Kararda, "3095 sayılı kanunda belirlenen faiz oranlarının enflasyon oranlarının altında kaldığı görülmüştür" ifadesi hükümete ödev veriyor. Bu da masada...

☑ Bir başka konu ise mali müşavirlerin derdi olan enflasyon muhasebesi. Bunun en az iki yıl erteleneceği konuşuluyor.

☑ Ve son olarak mali anlamda "yeni ve temiz sayfa" açalım diyenler var. Ve ekliyorlar: "kapsamlı bir vergi ve prim affı ile sorunu çözelim. Böylece denetim maliyeti de oluşmasın. Ama bu gerçekten bir milat olsun".

Genel affın konuşulduğu bu dönemde mali bir affın gündeme gelmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.