2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımları

Nüfusun yaşlanması, Dünya'da birçok ülke için ekonomik, sosyal ve demografik açılardan birçok soruna neden olmaktadır. Bu sorunlar hem bireylerin yaşam kalitesini hem de toplumların sürdürülebilirliğini etkilemektedir.

Yaşlı nüfusun artışıyla birlikte çalışma çağındaki bireylerin oranı azalmaktadır. Bu da ekonomik büyümeyi yavaşlatmaktadır.

Yaşlı nüfus, kronik hastalıklar ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlamda doğum oranının düşmesi, birçok ekonomik ve sosyal etkileri beraberinde getirmekte, yaşlı nüfus oranının artmasına neden olmaktadır.

Doğum oranının düşmesi ve nüfusun yaşlanmasına yönelik sorunların çözümü için Aile Dostu Politikalar Geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, doğum teşvikleri ve çocuk yardımları artırılmalı, ebeveyn izni ve esnek çalışma saatleri sunulmalıdır. Ayrıca, çocuk bakım hizmetleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir.

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Doğum Yardımları

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından çeşitli destekler açıklanmaya devam etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmekteydi.

Bu tarihten itibaren herhangi bir güncelleme yapılmamış olmasına rağmen, 2025 'Aile Yılı' kapsamında desteklerin güncellenmesi ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Bu tür adımlar, ailelerin ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi ile aile birliğinin daha da pekiştirilmesine büyük katkı sunmaktadır.

Bu kapsamda evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi maksadıyla önemli bir destek sunularak doğum yardımları önemli ölçüde arttırılmıştır.

· İlk doğumda 5.000 TL tutarında tek seferlik bir nakdi yardım yapılacak.

· 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla doğumlu çocuklar için, ikinci çocuk için 1500 TL tutarında düzenli yardıma yapılacak.

· Üçüncü çocuk itibarıyla 5.000 TL tutarındaki destek de aylık olarak annenin hesabına yatırılacak.

Bu bağlamda ilk çocuk için yapılacak 5.000 TL tutarındaki yardım tek sefer mahsus olacaktır. Bu yardım 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla doğan çocuklara yöneliktir.

İkinci, üçüncü ve daha fazla çocuk için yapılacak yardımlar ise her ay düzenli olarak yapılacak.

1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına 1.500 TL yatırılacaktır.

İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu doğduğunda annenin hesabına aylık 6.500 TL, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11.500 TL ödeme yapılacak.

Diğer yandan 1 Ocak 2025 tarihinden önceki yıllara ait iki çocuğu olan anne üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten dünyaya getirmesi halinde, yalnızca üçüncü çocuk için aylık 5.000 TL tutarında ödeme alabilecek.

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5 Yaşını Doldurana Kadar Verilecek

Bahse konu doğum yardımları çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecektir.

Dolayısıyla 2025 yılı ve sonrası için yapılacak doğum yardımlarının güncel tutarları şu şekildedir:

Ayrıca, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sunulacak ve çalışan anne-babalara yönelik ücretsiz ya da düşük maliyetli çocuk bakım hizmetleri daha da yaygınlaştırılacaktır.