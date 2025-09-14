ABD İsrail işbirliğiyle kurulan tuzak!

Katar farklı bir Arap ülkesi. 11 bin 500 km karelik küçük bir yarımada.

3 milyona yakın nüfusun sadece 300 bin kadarı vatandaşı. Geri kalan nüfus orada çalışan yabancılar. Doğal gaz zengini ve fert başına düşen gelir 100 bin dolar civarında.

İngiltere ve Fransa'nın askeri üsleri var. ABD'nin bölgedeki en büyük üssü de Katar'da.

Bu küçük ülkenin oynadığı büyük rolü bölgede hiçbir büyük ülke oynayamıyor!

Batı dünyasının düşman olarak gördüğü örgütlere bile büro açarak kendine has bir şekilde diyalog ve barışa katkı sunan bir ülke.

Taliban'a da HAMAS'a da topraklarında büro açan bir ülke! Husilerle de farklı bir ilişkisi var!

Amerika Taliban görüşmelerine de HAMAS İsrail görüşmelerine de aracılık eden bir ülke!

Arap ülkeleri İran'ı İsrail'den daha tehlikeli düşman olarak görürken Katar hem İran ile hem İsrail ile diyalog kurabilen farklı bir ülke.

ABD'nin himayesinde ama Türkiye imdadına yetişmeseydi komşuları tarafından işgal edilmesi an meselesiydi"

O günden sonra Türkiye'nin de artık Katar'da bir kara üssü var.

Katar batının ürettiği tüm modern saldırı ve savunma silahlarına sahip. Patriot füzeleri de F35 ve Rafeel uçakları da var.

Ayrıca ABD üssünde de her türlü radar ve savunma sistemleri var. Öyle ki İran'dan İsrail'e atılan füzeleri Katar üzerinden imha edecek kadar etkin.

Fakat bu kadar etkin olan ABD savunma sistemleri ve Katar'ın savunma sistemleri İsrail'in salı günü Doha'ya yaptığı saldırıyı önlemedi/önleyemedi!

Katar'ın elindeki sistemler İsrail uçaklarına karşı çalışmadı!

İran füzelerine karşı anında aktif olan ABD sistemleri de İsrail uçaklarına karşı çalışmadı!

Türk istihbaratının ikazı olmasaydı HAMAS müzakere heyeti suikasta kurban gitmiş olacaktı!

Peki Katar'ın elindeki modern sistemler ve ABD üssündeki sistemler neden çalışmadı?

Çünkü tuzak bizzat ABD'nin İsrail ile birlikte kurduğu bir tuzaktı da ondan.

ABD ateşkes için lüks bir otelde görüşmeler yapan HAMAS heyetini, otelin güvenli olmadığı gerekçesiyle suikastın yapıldığı adrese göndererek konumu İsrail'e bildirmiş. İsrail de 10 adet F35 uçağı ile harekete geçmiş.

Allah'tan Türkiye F35 uçaklarını takip edebilen radar sistemine sahip 5 ülkeden biri olduğu için havalanan uçakları takip etmiş ve hedefin Katar olduğunu tespit edince de HAMAS heyetine ellerindeki telefonları da bırakarak hemen orayı terk etmelerini bildirmiş!

Heyet ölümden böyle kurtulmuş!

Olay İsrail'in bir terör devleti olduğunu tekrar tescil eden bir saldırıdır!

Hem Katar'ın egemenliğini ihlal etmiş hem de barış heyetini hedef alarak barış falan istemediğini tüm dünyaya duyurmuştur!

Neresinden bakılırsa bakılsın bu saldırı uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve insani ilkeleri ihlal eden açık bir cinayettir.

Sadece cinayet değil tüm bölge ülkelerine yönelik açık bir tehdittir!

ABD timsah gözyaşları dökerken, uçaklara yakıt ikmali yapan ülkeler saldırıyı kınarken, bugün ve yarın Katar'da önemli bir toplantı yapılacak.

Toplantıya İsrail uçaklarına hava sahasını açan Arap ülkeleri temsilcilerinin katılması da anlamlı!

Toplantıda Katar'ın nasıl mukabelede bulunacağı da tartışılacak.

Asıl karar vermesi gereken etkin devletlerin ABD bağımlılığı ve el altından İsrail ile işbirliği devam ettiği sürece ben çok etkin bir karar çıkacağını tahmin edemiyorum maalesef.

Bu son saldırı ile İsrail'e karşı ABD ve batı silahlarının kullanılamayacağını, ABD'ye ve batıya asla güvenilemeyeceğini anlamış olmaları gerekiyor. Anlamışlar mıdır emin değilim!

Aslında Arap ülkelerinin özellikle körfez ülkelerinin elinde ABD'nin İsrail üzerine baskısını artıracak güçlü kozlar var.

Mesela trilyon dolarlık silah satış anlaşmalarını dondurma teklifi bile ABD'yi derinden etkiler.

Mesela savunma sanayiinde Türkiye, Rusya ve Çin alternatiflerini gündeme taşımaları ABD'yi telaşlandırır.

İsrail'e karşı fiili müdahale kararları en azından Sumud Filosu'na saldırı halinde müdahale kararlılığı bile ABD'ye dolayısıyla İsrail'e geri adım attırabilir.

İslam dünyasının yöneticileri ABD'ye ve batıya güvenilemeyeceğini, bugün Katar'a yapılan saldırının başka bir gün kendilerine yapılabileceğini idrak etmişler midir emin değilim!

Yerli silah üretiminin ve yerli yazılımın ehemmiyetini anlamışlar mıdır ondan da emin değilim!

Allah rahmet eylesin Erbakan hoca, İslam NATO'su derken, İslam dinarı derken işaret ettiği İslam Birliği hedeflerinin ne büyük ihtiyaç olduğunu bir kez daha yaşayarak görüyoruz.

Geçen hafta İsrail Savunma Bakanlığında yapılan gizli toplantıda Türkiye'nin nasıl vurulacağı gündeme alınmış.

Gizli toplantının bilgileri, Türkiye'nin hedef olduğu bilinsin diye özellikle basına sızdırılmış.

Korkutacaklarını zannettikleri Başkan Erdoğan cevabını yarın Katar toplantısına katılarak verecek!

Yapacağı konuşma ve vereceği mesajı da en çok İsrail merak ediyor olmalı!