Gazze Mahkemesi: Acil silahlı müdahale!

Gazze, dünyanın özellikle İslam Dünyası'nın sınıfta kaldığı bir sürece şahitlik ediyor.

Bir tarafta 10 milyonluk İsrail diğer tarafta 8 milyar nüfusuyla insanlık var.

Ama İsrail kendisinden 800 kat daha büyük olan insanlığı ve kendisinden 200 kat büyük İslam Dünyasını parmağının ucunda oynatıyor!

Hadi insan sayısını bir kenara bırakalım çünkü insanlık vicdanı üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Hadi İsrail'e destek veren batılı devletleri de bir kenara bırakalım.

Lakin 57 İslam devletinin İsrail karşısındaki acziyetine ne demeliyiz!

Artık İsrail'in soykırım politikaları, destekçisi batı tarafından bile seslendirilirken, iki milyon insanın açlık silahıyla soykırıma tabi tutulduğu bir vasatta İslam dünyasının güçlü devletlerinin sessizliğine ne demeliyiz?!

Konferansların toplantıların, panellerin, sempozyumların, açıklamaların, kınamaların fayda etmediği bir ortamda her gün onlarca masum insan alenen katledilirken buna sessiz kalan İslam dünyası devletlerine bilmem ki ne demeliyiz!

İsrail terör devleti olarak ne ilke tanıyor ne ahlak biliyor, ne BM kararı dinliyor ne de diplomasi!

Diplomasi iflas etti!

Tek çare kaldı geriye acil silahlı müdahale.

İsrail'in başka bir yolla durdurulması imkânı görülmüyor!

Bunu ben her münasebette tekrarlıyorum.

Nihayet Gazze Mahkemesi de çözümün acil silahlı uluslararası koruma gücü olduğu kararını ilan etti.

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Londra'da "Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal)" girişimini başlatmıştı.

İstanbul'da, Gazze'deki sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için düzenlenen "Gazze Mahkemesi Acil Durum Basın Toplantısı"nda konuşan Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, "Acil müdahale için şimdi harekete geçmeliyiz. Durumun ağırlığı ve Gazze'deki vahamet göz önüne alındığında, Genel Kurul'u, İsrail'in soykırımını sona erdirmek üzere derhal ve acilen uygun donanıma ve finansmana sahip bir silahlı müdahale gücü oluşturma yetkisini vermeye çağırıyoruz" dedi.

Yaptırım gücü olmayan bu sivil mahkemenin kararı insanlık vicdanının sesi olması ve çözümü teklif etmesi bakımından önemli.

Gazze Mahkemesi, "Bu uluslararası koruma gücü, İsrail güçleri tamamen ve kalıcı olarak Gazze'den çekilene kadar konuşlanmalı ve uluslararası denetim altında yardımın İsrail müdahalesi olmadan güvenli şekilde sağlanmalıdır. Ardından Gazze'de, Filistin halkının gelecekteki siyasi liderliğini seçme egemen hakkına saygı gösterilerek uluslararası gözetim altında özgür seçimler organize edilmelidir!" diyor.

Gazze Mahkemesi bunları söylüyor, ancak dönüp dolaşıp bu soykırıma sessiz kalmanın ötesinde fiilen destek veren siyasi iradeyi görmenin bahtsızlığını yaşıyoruz.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi.

İsrail'e teslim olmuş Filistin yönetiminin başbakanı, "Uluslararası toplumun daha etkin adımlar atarak İsrail'i abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlaması gerekiyor" diyerek güya Gazze'ye sahip çıkıyor ama Gazze direnişini kırmak için de "Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz." diyerek Gazze halkının iradesini yok sayarak asıl hedefini açıklıyor.

Halk desteği yüzde onlara düşmüş olan ve İsrail ile batının desteğiyle ayakta durabilen Filistin yönetimi Gazze'deki direnişi de bertaraf etmenin çabası içinde.

Çünkü Filistin'de Gazze'de yapılacak özgür seçimlerde HAMAS'ın ezici bir çoğunlukla iktidar olacağını çok iyi biliyor.

Gerçi HAMAS sivil yönetimdeki değişikliğe itiraz etmiyor ama işgale karşı direnişten vazgeçmeyeceği için problemin bitmeyeceğini söyleyebiliriz.

Önemli olan zihinlerdeki işgalin bitmesidir.

Diplomasinin iflas etmesine rağmen Gazze Mahkemesi dünya devletlerine şu teklifi yaparak bir yol göstermeyi de ihmal etmiyor:

"İsrail'e tüm silah ve mühimmat sevkiyatlarının askıya alınması;

* İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınması;

* İsrail ile ticaret ve yatırımların askıya alınması;

* İsrail'in kültürel, eğlence ve sportif faaliyetlere katılımının boykot edilmesi;

* İsrail'in belirli BM faaliyetlerine katılım haklarının askıya alınması;

* Güvenlik Konseyi kararı veya Genel Kurul girişimiyle harekete geçirilebilecek bir insani koruma."

Ukrayna Rusya savaşını bitirmek için atmadık takla bırakmayan çağımızın nemrudu İsrail'in sırtını sıvazladığı müddetçe bu tekliflerin muhatap bulamayacağını biliyoruz ancak herkes üzerine düşeni yaparsa Allah'tan ümit kesilmez.

Dünkü gelişmeleri değerlendiren Gazze'deki dostlarımız Hakan Fidan'ın Mısır ziyaretinin etkili olduğunu, HAMAS'ın 60 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini ve İsrail'den cevap beklendiğini söylediler!

Detaylar yazıyı gönderdiğim saatlerde henüz açıklanmamıştı!

Filistin'de sorun HAMAS değildir. HAMAS işgale karşı meşru bir hak olan direnişin temsilcisi, aynı zamanda son seçimde parlamentonun çoğunluğun elde etmiş Filistinlilerin siyasi temsilcisidir!

Sorun işgalci katil İsrail'dir!

Çare ise Gazze Mahkemesi'nin teklifi olan askeri tedbir ve özgür seçimdir!