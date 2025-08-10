Filistinliler HAMAS'ı neden protesto etmiyorlar?

20 tane rehineyi kurtarmak için İsrailliler kendi hükümetlerini protesto ediyor, savaşı durdurmasını ve barış anlaşması yapılmasını istiyor.

Öte yandan her gün onlarca Filistinli hayatını kaybediyor, içinde yaşadıkları binalar zaten harabeye dönmüş, üstüne üstlük açlık silahıyla imtihan ediliyorlar ama Filistinliler HAMAS'ı protesto etmiyorlar?

'Neden?' diye soruluyor kimi yorumcular, 'Filistinlilerin de HAMAS'ı protesto etmesi lazım, barışa zorlaması lazım' diyorlar!

Ekranlarda ahkam kesen ve akademik titri de bulunan o yorumcular aslında ne HAMAS'ı ne de Filistinlileri tanıyorlar!

Ya hakikaten tanımıyorlar ya da başka ajandaları var!

Biz söyleyelim.

Filistinli HAMAS'ı protesto etmiyor çünkü HAMAS kendisini temsil ediyor!

Çünkü Filistin'in işgale ve zulme karşı direniş hareketi olan HAMAS kendi çocuklarından oluşuyor!

Çünkü HAMAS Filistinlinin kendi elleriyle iktidara taşıdığı harekettir!

Çünkü haklı olan taraf HAMAS, haksızlık yapan taraf İsrail ve destekçileridir!

Çünkü HAMAS masaya oturmak için önce insani yardımların Gazze'ye girişinin serbest bırakılmasını istiyor ve etkili oluyor!

Çünkü HAMAS evine giren hırsız ile mücadele ediyor ve Filistinli bunu biliyor onun için HAMAS'ı protesto etmiyor!

Ama çok bilmiş kimi yorumcular 'ev sahibi hırsıza karşı direnmesin versin evini' diyorlar!

Filistinli çok iyi biliyor ki İşgalci katil İsrail'in amacı HAMAS'ı bitirmek değil Filistinliyi bitirmektir ve önlerindeki tek engel HAMAS'tır!

Onun için protesto etmiyor HAMAS'ı!

Filistinli HAMAS'ı protesto etmiyor çünkü İsrail sadece Gazze'yi yakıp yıkmıyor bir taraftan da Batı Şeria'yı yakıyor yıkıyor oradaki Filistinlileri öldürüyor ve resmen de Batı Şeria'yı ilhak ettiğini açıklıyor!

Bu zulme karşı sadece HAMAS direniyor onun için Filistinli HAMAS'ı protesto etmiyor aksine destekliyor!

2006 yılında nasıl olsa seçimleri Mahmud Abbas'ın partisi FETH kazanır umuduyla seçimlere girmesine izin verdikleri HAMAS 132 üyeli Filistin Parlamentosunda 74 milletvekilliği kazanıp tek başına iktidar olmuştu da İsrail ve batı hemen ambargo uygulamaya başlamış Mahmud Abbas da HAMAS hükümetini azletmişti ya, Filistinli davasının hakiki savunucusunun HAMAS olduğunu bildiği için protesto etmiyor!

Bugün seçim olsa daha büyük bir halk desteğiyle iktidara gelecek kadar güçlendiğini görmeyen kimi ekran yorumcuları 'Filistinliler HAMAS'ı protesto etmeli' diyorlar!

Oysa Filistinli yaşayarak biliyor ki İsrail ile dayattığı şartlarda barış demek Filistinlinin her halükarda kaybetmesi demektir.

O yüzden HAMAS'ın direnişi İsrail'e karşı sadece Filistinlinin değil tüm dünya Müslümanlarının direnişi olduğunu bildiği için Filistinli HAMAS 'ı protesto etmiyor!

Kurşunlar bombalar ve açlık ile ölüyor ama HAMAS'ı protesto etmiyor!

Çünkü zaten Filistinlilerin çoğunluğu evinden yurdundan edilmiş anasını babasını çocuğunu kardeşini yakınlarını kaybetmiş insanlar!

Filistinli Gazze'yi teslim edince İsrail'in durmayacağını biliyor, Batı Şeria'da da aynı yöntemi kullanan İsrail'e karşı direnen gücün sadece HAMAS olduğunu gördüğü ve bildiği için protesto etmiyor!

Gazze halkının büyük çoğunluğu zaten şu anda İsrail işgali altındaki topraklardan sürülmüş insanlar.

İsrail ve destekçilerinin zorladığı barış masasının hayır getirmeyeceğini bildiği için Filistinli HAMAS'ı protesto etmiyor aksine destekliyor, çünkü İsrail silahlı direnişten başka hiçbir dilden anlamıyor!

Filistinlilerin HAMAS'ı protesto etmesini isteyenler İsrail'in ekmeğine yağ sürmekten başka bir şeye hizmet etmiyorlar!

HAMAS'ın silah bırakmasını istemek milli mücadele sürecinde Kuvay-ı Milliye'nin silah bırakmasını istemekten farklı değildir!

HAMAS'ı protesto edenler kimler biliyorsunuz değil mi?! Filistin halkının desteğini kaybetmiş Filistin yönetimi ve kimi Arap yönetimleri!

Filistinli HAMAS'ı protesto etmiyor çünkü İsrail Gazze'nin yönetimini halk desteği olmayan Filistin resmi yönetimine bile bırakmayacağını açıkça ilan ediyor!

Filistin resmi yönetimi topraklarının ilhakına karşı, her gün onlarca Filistinlinin tutuklanmasına ve katledilmesini evlerinin yıkılmasına karşı göstermelik kınamaların ötesine geçmediği için İsrail'in korkulu rüyası haline gelen HAMAS protesto edilmiyor!

HAMAS'ı bugün bitirseler bile direniş ruhunu öldüremeyeceklerini bildikleri için Filistinliler HAMAS'ı protesto etmiyorlar!.

Bir avuç HAMAS yiğidiyle İsrail iki senedir baş edemiyor!

İslam dünyasının (yönetimleri kastediyorum) ciddi bir şekilde destekleyeceği direnişin başarılı olacağını gördüğü için Filistinli HAMAS'ı protesto etmiyor, destekliyor!

Halk desteği bulunmayan başta Filistin yönetimi olmak üzere etkin Arap rejimleri HAMAS'ı kendi koltuklarını sarsacak hareketlere örneklik teşkil edeceği korkusuyla sıranın kendilerine geleceğini görmezcesine maalesef İsrail'in HAMAS'ı bitirmesini bekliyorlar!

Almanya bile Gazze'deki cinayet karşısında İsrail'e silah satışını durdurduğunu ilan ederken önemli bir Arap rejiminin İsrail'e 30 milyar dolarlık gaz satışı için anlaşmış olması Filistinlinin HAMAS'a neden sahip çıktığını ve neden protesto etmediğini anlatmaya yetse gerek!

GARDAŞ VEFASI!

Herkes biliyor dünya da biliyor ki Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasında ve iki ülke arasında barışın temininde en büyük pay Türkiye'ye aittir!

Evvelki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı Washington'da Trump'ın huzurunda bir barış mutabakatı parafe ettiler.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barışa hiçbir katkısı olmayan iktidar sarhoşu Trump barışı kendisinin sağladığını söyleyerek iki lidere övgüler dizdi.

İki lider de mukabele ettiler ve Gazze katliamının ortağı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini söylediler.

Barış anlaşması elbette ki alkışlanır. Fakat barışa hiçbir katkısı olmayan birinin barış kahramanı kesilmesi Zengezur geçidinin adını bile Trum Yolu şeklinde değiştirilmesi garip de olsa bölgesel ve küresel dengeler açısından normal karşılamak mümkündür.

Ankara'da yapılması gereken barış anlaşmasının Washington'da yapılmasını da aynı dengeler açısından normal bulmak mümkündür.

O masada mutlaka oturması gereken Türkiye'nin temsil edilmemesi yine dengeler ve imzacı ülkelerin özellikle Azerbaycan'ın çıkarları açısından normal karşılanabilir... Nitekim zaten gelişmeleri yakından takip eden ve bilgilendirilen Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu anlaşmayı tebrik de etti!

Ayrıca Başkan Erdoğan mevkidaşını arayarak destek de verdi!

İmza töreninde iktidar sarhoşu Trump'ın ve Ermenistan Başbakanının Türkiye'nin oynadığı role temas etmemesi anlaşılabilir.

Ama Gardaş'ın hiç değilse Türkiye ve Başkan Erdoğan'a orada bir teşekkür cümlesi kurması gerekmez miydi?!