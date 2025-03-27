Acziyet itirafı

Atina'da yürüyüş kararı sayarken Türkiye'ye yönelik ağır küfürler eden Yunan askerler ile Saraçhane'de eylem yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredenler aynı safa düşer.

Bu aynı zamanda bir acziyet itirafıdır da.

Meseleyi biraz açayım isterseniz.

Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk'ün denize döktüklerinin evlatları, Türkiye'ye olan nefretini küfrederek gösteriyor.

Aslında içine düştükleri acziyeti itiraf ediyor.

Zira sırtını Avrupa Birliği'ne yaslayarak siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren Yunan, artık Türkiye'ye diş geçiremeyeceğinin farkında...

Aynı şekilde "Saraçhane Vandalları" da hukuki zeminde yürüyen somut bilgi, belge ve bulgularla vücut bulan "İmamoğlu suç örgütü"ne yönelik yargılama sürecine sokaktaki kışkırtmaların bir etkisi olmadığını görüyor.

Çaresizce küfre sarılıyor.

Bu kalabalığın içinde anayasal hakkını kullanmaya gelmiş olanlar kadar,

"Gezi kışkırtması"nın rövanşını almaya gelen, kuyruk acısını hala unutamayanlar da var.

"Zulüm 1453'te başladı" diye duvarlara yazanların,

teravih namazına gidenleri taciz edenlerin,

caminin duvarına pisleyip,

Osmanlı mezar taşlarını kırıp,

cami önünde davul zurna çalıp,

gürültü yaparak cemaati rahatsız edenlerin,

polise asit atıp, balta sallayıp, taşlayanların varacağı bir yer yok.

Bu yüzden CHP Genel Başkanı Özel'in "Domuz bağcıları" ifadesinin de camiye gelenlerle, eylem yapanları çatıştırmaya varacak bir gerilimin fitilini ateşlemekten başka bir faydası yok.

"TERK EDİLMİŞLİK HİSSEDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kanal kanal dolaşıyor, bulduğu her zeminde Türkiye'yi karalamaya çalışıyor.

Üstelik de bunu yaparken artık işlerin şirazesinden çıktığının da dış politikada körleştiklerinin de farkında değil...

Örneğin, CNN'e çıkıyor.

"Türkiye'de yargıya güven yok. Batı'ya NATO'ya entegre olacağız" sözleriyle Batı başkentlerine selam çakıyor...

"Bunları yapmazsam namerdim" diye meydan okuyan Özel'in sözlerini aynen buraya bırakıyorum.

Takdir milletin elbette.

"Bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor. Dünyanın bütün televizyonları sırada dün anlattım CNN International'a bugün BBC'ye anlatacağım. Ekonomistlerden, sözü geçen bilim insanlarından kanıtlı, makale alıp, Mehmet Şimşek'in dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir."

Hadi Erdoğan'ı siyasi sebeplerle hedef alıyor anladık.

Peki ama Şimşek'i neden hedef alıyor?

Özel'i asıl kızdıran ne?

Ekonomide bekledikleri kırılmanın, dalgalanmanın, krizin olmaması mı?

Aslında Türkiye bu kafa yapısına alıştı.

Zira Özel gibi İmamoğlu da bulduğu her zeminde Türkiye'yi şikayet ederdi. Bir önceki Genel Başkanları Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye yatırım yapmayın" diye Avrupa'ya çağrı yapardı.

Ancak CHP'nin anlamadığı bir gerçek var...

O da ne Türkiye eski Türkiye ne de AB'nin Türkiye'ye ayar verebilecek gücü var...

Bu yüzden İstanbullu karda boğuşurken, İngiliz Elçisi ile kalkan yemeye giden, ABD elçisi karşısında iki büklüm "I am okey" mesajı veren, "Chatham House" veya diğer adıyla Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde poz veren İmamoğlu, beklediği koruma kalkanını alamamıştır. Sırtını Batı'ya yaslayarak yol alacağını düşünenler yanıldıklarını görmüştür.

Nasıl ki 6'lı masanın ilk bildirisini yayınlamadan önce onaylatmak için Almanya Elçiliği'ne gönderenleri millet sandığa gömdüyse, sırtını Batılı güçlere yaslayarak siyaset yapacağını sananların da sandık milletin önüne geldiğinde yanıldığı görülecektir.

Beylikdüzü'ne Rum katil Makarios heykeli dikip, Atina Belediye Başkanı'nı 40 yıllık dostu gibi kucaklarken, Batı Trakya Türklerine sırtını dönüp, Allah'ın selamını dahi esirgeyenleri bu millet görüyor elbet...

Ve son bir not: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajdaki ifadeleri beni hayal kırıklığına uğrattı. Zira Özel, "Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. Bu nasıl dostluk..." diye soruyor, İngiltere'nin Türkiye'ye ayar vermesini istiyor.

Ne diyelim "Geçti Bor'un Pazarı, Sür Eşeği Niğde'ye"

Zira artık Avrupa'nın, İngiltere'nin ayar verdiği Türkiye yok.

Köprünün altından çok sular aktı... Ama anlaşılan CHP hala eski Türkiye'de kaldı.

"YAMYAMLIĞIN KİTABINI YAZDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'yi gömdü. Mezarının üstüne de tam anlamıyla toprak attı... Zira öncelikle "İmamoğlu suç örgütü" için net ifadeler kullandı...

Yaşananların "CHP'lilerin CHP'lileri gammazlaması" olduğunu örneklerle anlattı. Tıpkı banka soyup sonra parayı bölüşemeyen hırsızlar gibi birbirlerine düştüklerini söyledi.

Ses kayıtlarına, tanık ifadelerine, belge ve bilgilere atıf yaptı.

Erdoğan, günün manşetini de attı.

"Hırsızlık, yolsuzluk konusunda yamyamlığın kitabını yazdıkları görülüyor" dedi.

"Turpun büyüğünü" işaret etti, "İstanbul'daki ahtapotun kollarının nereye uzandığını yeni itiraflarla göreceksiniz" mesajı verdi.

Biz sanırım şimdiye kadar buzdağının üst kısmını gördük.

Bakalım neler olacak?

CHP'NİN BOYKOT LİSTESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi yayımladı.

Sonra listedeki bazı firmaların isimleri tek tek silindi...

Örneğin CHP sosyal medya hesabından Ülker boykotuyla ilgili paylaşım kaldırıldı. Sonra Özel, baltayı taşa vurduğunu düşündüğü bazı markaları da listeden çıkardıklarını açıkladı.

TOGG'u boykot edecek kadar bir şuur tutulması var.

Benim burada dikkat çekmek istediğim ise Espressolab olacak.

İsrail katliamlarına karşı Siyonist markayı boykot etmeyenlerin bu milletin evlatlarının kurup üstelik de 15 ülkede markalaşmayı başardığı yerli bir firmayı neden hedef aldığını anlayamadık önce...

Hatta firma da "Bizim bugüne kadar siyasetle hiçbir işimiz olmadı niye bizi hedef aldılar anlamadık?" diye açıklama yaptı.

Sonrası yine kutuplaşma, yerli ve milli olanlar Espressolab'a kahve içmeye gitti.

"Saraçhane Vandalları" kapıya gelip içeridekilere "Geri zekalılar" diye hakaret etti...

Ben buraya daha önce hiç gitmemiştim. Bu yüzden bu öfkenin, boykotun sebebini gerçekten anlayamamıştım.

Ta ki Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda'nın paylaştığı karton bardak fotoğrafına kadar. Zira o fotoğrafta "Ramazan Kerim" mesajı vardı. Bende birden jeton düşüverdi...

Ne diyelim Allah ıslah etsin...