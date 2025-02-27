"Şaibeli Kongre" soruşturması,

"Şaibeli Diploma" soruşturması...

Bu iki satırı alt alta yazınca aklıma

"Kılıçdaroğlu'nun ahı mı tuttu?" sorusu geldi açıkçası...

Kürsüye çıktığında sırtından hançerlendiğini söyleyen CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırgın, küskün ve haksızlığa uğradığını düşünüyor zira...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ortaklığıyla yürütülen süreçten iki ayrı soruşturma çıktı...

Ve daha acı olanı CHP nereden iddia ortaya sürdüyse oradan vuruldu...

Hani "Allah'ın sopası yok" der eskiler, ilahi adalet mi tecelli ediyor acaba...

Örneğin CHP yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Diploması yok" tezviratını dolaşıma soktu. Şimdi Erdoğan'ın karşısına rakip diye çıkardıkları İmamoğlu'nun diplomasının yasa dışı yollarla elde edildiği iddiasıyla yüzleşiyor.

Yıllarca hükümeti "Liyakatsız isimlerle kadrolaşıyor" diye suçlayanların yerel seçimde gücü eline geçirince baldız, kayınço, enişte, yeğen kim varsa ballı maaşlı koltuklara atamasını yaptı... Durum o kadar ayyuka çıktı ki Özel çıkıp "Bu kadar da olmaz" diye isyan etti. Dinleyen olmadı...

Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın israf içinde olduğunu iddia ettiler.

En son Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a yaptığı gezide üç uçak kullanmasını dillerine doladılar.

Oysa Erdoğan, 25 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve milyar dolarlık anlaşmalarla döndü... İmamoğlu ise Roma'da gazetecilerle tatil yaptı, Berlin'de maç seyretti. Paris'te eğlendi... Milyonlarca lira har vurulup harman savruldu. CHP medyası oralı bile olmadı.

Programa bakarsanız İmamoğlu, Berlin'e Hızray projesini incelemeye gitmişti. Hatta bir iki fotoğraf verip, "İnşallah İstanbul'a gelir" demişti...

Elbette Hızray'ın İstanbul'a geleceği filan yok. Zira İmamoğlu, 2019'da da Hızray sözü vermiş, sonra da "5 yılda yetişmezdi diye başlamadık" demişti.

Ne diyelim... 23 Mart'ta CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belli olacak... Pusulada bir tek İmamoğlu olacak. "Hayırsız" bir seçimle İmamoğlu, İmamoğlu'nu seçecek. Sonra da CHP'nin "Türkiye'yi kurtaracak aday" diye milyarlık kampanyaların düğmesine basılacak...

Haydi hayırlısı...

ERDOĞAN 71 YAŞINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71 yaşında... En azılı muhalifleri dahi Türkiye için geceli gündüzlü çalıştığını biliyor, görüyor, açıktan olmasa bile sohbet ortamlarında hakkını teslim ediyor.

Aslına bakarsanız bir faninin gelebileceği en yüksek makama gelmiş vaziyette... Buna rağmen yoğun tempolu çalışmasını sürdürüyor.

Bir yandan milletin sandıkta verdiği mesajın gereğini yapmaya çalışıyor.

Diğer yandan AK Parti kadrolarının motivasyonunu, davaya olan inancını diri tutmak için mücadele ediyor.

Dünya siyasetindeki baş döndüren gelişmeleri, bulunduğumuz coğrafyadaki kumpasları, krizleri, savaşları düşündüğümüzde nasıl zor bir görev yaptığı ortada... Zira Türkiye'yi idare etmek başka bir şey yönetmek başka bir şey...

Türkiye'yi yönetmek ise tam anlamıyla ateşten bir gömlek...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim..." satırlarıyla Erdoğan'ın doğum günü için bir video paylaştı. Vaktiniz olursa lütfen izleyin. Zira lider nedir sorusu soruluyor? Erdoğan'ın çeyrek asırdır verdiği mücadele örnekleriyle cevabı veriliyor. Tüm yaşananlara bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yönetecek lider vasfı için çıtayı Ağrı Dağı'nın zirvesine koydu... Bu yüzden İmamoğlu gibi isimlerin o seviyeye gelebilmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor...

TRUMP'IN "GAZZE HEZEYANI"

ABD Başkanı Trump, ilk 100 gününe damga vuracak icraatlara imza atmaya çalışıyor. Ancak hem izlediği yol hem de ortaya attığı fikirler dünyanın başını döndürüyor, gerilimi artırıyor. En son Gazze'de Netanyahu ile birlikte bir şezlongda tatil yaptığı yapay zeka ile oluşturulmuş bir video paylaştı.

Kendi hezeyanlarını gerçeklermiş gibi algılıyor olmalı... Zira Trump'ın sürgün planına karşı net bir direnç olacağı ortada...

Ürdün Kralı Abdullah, Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından Veliaht Prens Hüseyin Bin Abdullah'ı Türkiye'ye gönderdi. Çünkü Gazzelilere sürgün planındaki iki ülkeden birisi Ürdün, diğeri de Mısır ve her iki ülke de epey endişeli... Külliye'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul etmez" mesajını net bir şekilde verdi.

Bakalım neler olacak? Öte yandan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ABD'ye çağırdı. Cuma günü önüne imzalayacağı anlaşmaları koyacak muhtemelen yani bir başka deyişle ABD, Ukrayna'ya müstemleke gibi davranmaya devam ediyor. Sadece bu durum bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye mücadelesinin ne kadar kritik önemde olduğunu gösteriyor aslında...

İHTİYAÇLAR ARTIYOR

Türkiye'de 2024'te 568 bin 395 çift evlendi.

Evlenme yaşı erkekte 28,3'e, kadında ise 25,8'e yükseldi.

Öte yandan aynı yılda 187 bin 343 boşanma gerçekleşti.

Gençler neden bu kadar geç evleniyor, neden çabucak boşanma kararı alıyor. Üstüne çok kafa yorulması gereken bir mesele, tıpkı doğum oranlarındaki trajik düşüş gibi... Ancak benim dikkat çekmek istediğim esas mesele bu rakamlara göre her yıl neredeyse 600 bin yeni konut ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kentsel dönüşüme, rezerv alanlara yeni konutlar inşa edilmesine dair deprem gerçeği kadar bir de bu gerçekler var... Gölgede kalan konulara da ciddi ciddi kafa yormak gerekiyor. Bu yüzden hükümetin dar gelirli vatandaşlar ve yeni evlenecekler için yapacağı konut projeleri çok ama çok kıymetli bir hizmet olacak. Bu yüzden gözümüz kulağımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da olacak gibi görünüyor.