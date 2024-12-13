Afrika Türk Hilali

"Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor."

Bu ifade, BBC'ye ait; hem de dünyaya ilan edilen Etiyopya-Somali barışından tamı tamına altı ay önce hazırlanan bir habere ait.

Ne diyor BBC, gelin bakalım:

"Türkiye, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti."

Öyle hızlı bir trafik var ki insanüstü bir çaba gerekiyor gelişmeleri önce takip sonra yorumlayabilmek için.

Daha Suriye'deki süreçte yaşananları ele alırken bir bakıyoruz Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın, Şam'da halkın arasından Emevi Camii'ne giderken ki görüntüsü geliyor.

Ankara'da daha önceki yazılarımızda değindiğimiz Türkiye'nin Afrika ülkeleri arasındaki ihtilafları sona erdirme diplomatik çabalarının bir meyvesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Etiyopya ve Somali arasındaki ihtilafın sona erdiğini duyuran o resmi düşüyor ajanslara.

Onu konuşalım, anlayalım, analiz edelim derken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Biden yönetimi Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız ve beraberindeki heyetle karşılıklı resim veriyor.

Bunların her biri ayrı ayrı ele alınması gereken ama aynı zamanda da aynı yere çıkan gerçekten 'ikonik' görüntüler, 'tarihi' gelişmeler. Hani deriz ya, 'tarihi anlara tanıklık ediyoruz' diye, gerçekten de tarihi olmayan an neredeyse yok.

Öyle bir hız, öyle bir devinim.

Tek bir şemsiye altında toplarsak ne dersek yerini bulur diye düşündüğümüzde tabii tam tabirle Türkiye'siz oyun, Türkiye'siz saha, Türkiye'siz masa yok.

Herhalde Ankara dışında ikinci bir başkent yoktur diplomatik ziyaret trafiğinin kavşak noktası olabilecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken derken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara yolunu tutanlar arasında.

Dahası mı? Dahasını yazılarımızda tek tek ele alacağız.