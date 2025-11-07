Ağzını bezle Özgür!

Mahzende aranmaz pencere

Yine öttü düdüksüz tencere..

Kösele bir beyinde incelik aramak bombada çocuk kilidi aramaya benzer demiştim. Kösele beyin, nezaketli hücrelerin sürgün sebebidir. Hoyratlığın anatomisi ihtiras, sahteliğinden hiçbir şey kaybetmemiş organizmalara vitaminler ve gazlar verir. Sadece bağırırken devleşenin fikri cücedir. Fikri devleşenin karşısında da havca konuşamazsınız kimse sizin delik deşik kelimelerinizin yamacısı değildir, kimse sizin çirkeflikte bendinden taşkınlığınızı insanlık kabına sığdırmak zorunda değildir.

Ya bağırsaklarınızla düet halinde olan ağzınızı bezlersiniz,

Ya da bir cahil kasabasına yerleşir hırsınızın ve hıncınızın dengini bulur salyalarca destan yazar, sayfalarca nal toplar, zinciri kalbinizde nefret adlı köpeğinizi güdersiniz .

Ikındırık gündem oluşturma harareti olan Chp Genel Başkanı Özgür, düğünlerde yanlış kişiye patlayan Havai Fişek, değişik haller galericisi, biteviye yalanların bayık feleği, soytarıları doyurmada öğün atlamayan ıslıkçı, ağzını döke saça ortalığa servis ederken sınırı zorlayarak yine batağının sinekleriyle mutlu siyaset pozu vererek kendine toslamayı başardı.

Bir anda kendi siyasetinin hırsının nefretinin adını ağzından kaçırdı. İt dedi, köpek dedi. Hah dedik işte böyle benliğinizin içinde beslediğiniz hayvanları dökün bakalım her zaman ayna bulmak zor oluyor.

E biz de tamam dedik böyle oluyor demek ki Chp'nin Özgür LEŞ mesi..

Yine de bul bir ayna,

Bu üslubu seven çarklarla olmadık düşlerini fırçalarken,

Memleketini toprağını Dingilterenin ucuz sahnelerinde cayırdayarak şikayet ederek oraların itini köpeğini keyiflendiren eşkaline öfkelen!

İşgalin tam ortasında bebeğini kolundan bacağından ayrı taşıyan babalardan utanmadan direnen insanlara terörist deyişine öfkelen!

Aramızdaki sifonist köpekleri gururlandıran kinine öfkelen !

Kalaycı özgüvenini Bertolt Brecht tiradı zanneden cehaletine öfkelen!

Fetih Suresi okumak karın doyurmuyor diyerek oy dilendiğin insanların kutsallarına istihzai abanışına öfkelen !

Merkez Bankasına 45 milyar dolar kullandırdık,

Yatırımcılara 31.5 milyar dolar borsada zarar ettirdik

Türkiyenin risk primini 371'e yükselttik

Her vatandaşa şimdilik 20 bin TL maliyeti var diyen kuyruğu yanıkların ecza dolabı kimse (!) yaklaştır aynayı mebzul miktarda ona öfkelen!

Alantrikli traktör vereceğim diyerek çiftçinin onuruyla oynayan çift dikiş omurga sahibi kimse, yalanında sabit dönme dolap kimse ona öfkelen!

Cuntası gevşediği halde vatanseverleri cuntacılıkla suçlayan çok Özgür, az özel kimse ona gürleş !

İt köpek diye konuşacaksan seni konuşturan siyasetinin çöküşüne öfkelen !

Ha bir de ,

Aynaya bakmadan cv'sini okuyan siyasi çakal kimse ona öfkelen boşta kalmasın !