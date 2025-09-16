Sumud, cennete açılırız bin şerefli gemiyle…

Gazze şehit oldu.

Musa'ya asa oldu sayılan kemikler,

Artık aklın yolu değil ahın yolu bir,

Şerefli ruhlara çok görülen bir kabir,

....

Ne diyeceğimi bilmiyorum değil, ne diyeceğimizi çok iyi bildiğimiz bir zaman, kefenler kırmızı halılar gibi serildiğinde çaresizliğimize, hiçbir şeyin eskisi gibi ölmeyeceğini anladığımızda, ruhlarımız yerini beğenmeyip bedenlerimizden utandığında bize de bir mahcubiyet sardığında melekler, ne diyeceğimizi bilmemek öyle vahşi, öyle romantik bir tereddüt bırakıyor ki belayı da çocuk kemikleri gibi parça parça okuyoruz.

İslam Hiçbirliği Teşkilatı uyanınca bir çaldır olur mu?

Uykunuzda değil uyanık olduğunuzda horluyorsunuz kardeşlerinizi anladık.

Amerikancıklık yapan İsrail'in çıt çıtlı bodysi dış bakanı, iç kokanı hepsine cesaret verdiniz tebrikler (!!!)

Arada esneyip gevşediğinizde gaflet uykunuz, rüyaları parçalanan çocukların zalimine esenlik verdi...

Yine siz uyurken dokuz evladını bir gecede kaybeden Neccar'ın çığlıklarına kurduk saatlerinizi, belki uyanırsınız diye!

Yine de "Bana mısın?"

"Bize misin?"

"Ümmete misin?"

"Kimesin?"

Demediniz...

Uykunuzun verdiği sefil cesaret

Uyanmaya üşendiğiniz halinizin İsrail'i olacak!

Aramızda saha saha küpe sallandırıp, entel salyalarını felsofuk mintanına silen dürdaneler de uykunuzu övüyor... Diyorlar ki komşumun pilates topu inmiş, yeni aldığı neon ceketi tüylenmiş ona üzülüyorum Gazze az beklesin diyor mesela!

Diyor ki komşumun köpeği depresyona girmiş ona üzülüyorum, yerin dibine girmiş ceninler az beklesin!

Diyor ki benim ahırdan bozma Youtube kanalım tık'a açken, ben ölüme tok Gazze mazlumlarına üzülemem beklesin!

Kıyas falan yapıyor bağırsaklarla kalbi mukayese ediyor sifonist!

Bir tane daha var bundan... Aynı gübrenin rezalet tonlanmışı...

Diyor ki biz ne zamandan beri antisemitist olduk!

Önceden kendi şerefsizliğinden yılmıyordu arada bir yılmış, yılışık zanla dolaşık!

70 bin insanın katledilişine üzülmek,

Zalimine öfke duymak bunları antisemirik çuvala doldurup

Ağzını çöp tenekesine dökeceğine

Bize söylüyor...

İşte bunların havlaklığına cesaret verdiğiniz için uykunuzla gurur duymalısınız (!)

...

Anlayacağınız ölümü hiç hak etmeyen şerefli bedenler

Ölümü çoktan hak etmiş köpeklerin eliyle aramızdan ayrılıyor...

Kalkın sevinin

Uyuyun...

Hiçbirliğiniz mübarek olsun...