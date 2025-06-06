Şikayetimizi geri almayacağız…

Karnımız değil
Kalbimiz anneye aç...
Taş kaynıyoruz...
Ölmek soğutmuyor yetimliğini Gazze'nin...
Daha fazlası varmış gibi bu garipliğin,
Kendi aramızda ölüyoruz.
Her şey ne kadar yalan bir tek cennetten emin,
Çocuklar yetişmiştir eğlen Müslüman sevin,
Değiliz muhtaç, değiliz aç, kırgın bile değiliz
Bu kıyamet üstüne uyuyacak değiliz,
Avutma beni, ürettiğin şahane bahaneler benziyor Mahmut Abbas'a
Vallahi cehennem kapılarını yumruklayacak öfkem, sabrım olmasa
Hiçbir şey yapmamanıza
Zalime nazınıza
Boşluk bırakıp Gazze'ye gönderdiğiniz mesajlarınıza
Dönmüyoruz dönmeyeceğiz bakmayın hiç kusura
Bizi boşluğa bırakanlara vallahi değiliz kızgın
Sadece dalgalar değil artık kıyılar azgın.
Yarın büyük bir gündü bugünü yaşasaydık
Köpek diş oyuğunda ne kadar uzun kaldık.
Şiirler şarkılara papatyalar kırlara
Döke saça pespaye
Kem küme gebe beyin, drama sıfır hikaye
Sosyolojik tespitler Yeni Dünya düzeni
Kabileler hep eski goller hep efsanevi
Pardon anlaşıldı değil mi ölüyoruz bi nevi...
Öyle değil mi efendim,
Efendim öyle değil mi?
Susun gözlüklü ve ciddi adamlar kravatlarını düzeltiyor,
Size çok önemli şeyler söyleyecekler...
Küresel ıkınmanın,
Eriyen kuzuların
Nesli tükenen ottilop kurdunun florası
Gevezeler ve sıcak mezeler can yongası.
Hep bize denk gelecek annemin kardeşimin yası.
Hesap gününde şikayetini geri al diye yapacaksanız baskı,
Hayaller ve temenniler size dünyada askı.
Çünkü biz şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz.
Bizi çok derin donduruculara atın,
Gözden ırak gönülden Gazze olalım
Diyelim ki...
Unutma ki.
Biz dünyanın açık unuttuğu mikrofon Gazze.
Çığlıklarımızı feryatlarımızı duydunuz üzdük sizi bir nebze,
Rızkı da veren Allah
Riski de veren Allah
Doğmak var içimizde öle öle yaşarız
Bir Hacer'e üzülür
İbrahim'e ağlarız.