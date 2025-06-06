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Şikayetimizi geri almayacağız…

6 Haziran 2025 Cuma

Karnımız değil

Kalbimiz anneye aç...

Taş kaynıyoruz...

Ölmek soğutmuyor yetimliğini Gazze'nin...

Daha fazlası varmış gibi bu garipliğin,

Kendi aramızda ölüyoruz.

Her şey ne kadar yalan bir tek cennetten emin,

Çocuklar yetişmiştir eğlen Müslüman sevin,

Değiliz muhtaç, değiliz aç, kırgın bile değiliz

Bu kıyamet üstüne uyuyacak değiliz,

Avutma beni, ürettiğin şahane bahaneler benziyor Mahmut Abbas'a

Vallahi cehennem kapılarını yumruklayacak öfkem, sabrım olmasa

Hiçbir şey yapmamanıza

Zalime nazınıza

Boşluk bırakıp Gazze'ye gönderdiğiniz mesajlarınıza

Dönmüyoruz dönmeyeceğiz bakmayın hiç kusura

Bizi boşluğa bırakanlara vallahi değiliz kızgın

Sadece dalgalar değil artık kıyılar azgın.

Yarın büyük bir gündü bugünü yaşasaydık

Köpek diş oyuğunda ne kadar uzun kaldık.

Şiirler şarkılara papatyalar kırlara

Döke saça pespaye

Kem küme gebe beyin, drama sıfır hikaye

Sosyolojik tespitler Yeni Dünya düzeni

Kabileler hep eski goller hep efsanevi

Pardon anlaşıldı değil mi ölüyoruz bi nevi...

Öyle değil mi efendim,

Efendim öyle değil mi?

Susun gözlüklü ve ciddi adamlar kravatlarını düzeltiyor,

Size çok önemli şeyler söyleyecekler...

Küresel ıkınmanın,

Eriyen kuzuların

Nesli tükenen ottilop kurdunun florası

Gevezeler ve sıcak mezeler can yongası.

Hep bize denk gelecek annemin kardeşimin yası.

Hesap gününde şikayetini geri al diye yapacaksanız baskı,

Hayaller ve temenniler size dünyada askı.

Çünkü biz şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz.

Bizi çok derin donduruculara atın,

Gözden ırak gönülden Gazze olalım

Diyelim ki...

Unutma ki.

Biz dünyanın açık unuttuğu mikrofon Gazze.

Çığlıklarımızı feryatlarımızı duydunuz üzdük sizi bir nebze,

Rızkı da veren Allah

Riski de veren Allah

Doğmak var içimizde öle öle yaşarız

Bir Hacer'e üzülür

İbrahim'e ağlarız.

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