Cehennemde ateşkes yok Netanyahu!

Bir gecede 404 şehit..

Bizi hiç aramayın meşgulüz hep ölmekle,

Dönersek açmazsınız sizde gündem yaşamak,

Ölünce sayılanız bir arayız manşette,

Gün gün unutulmayı Gazze unutmayacak ..

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Ateşkese inanmamıştık..

Öldürmeyeceklerine inanmak,

Bombada çocuk kilidi aramak gibi bir şey olurdu.

Mazlumlar ölmeye doydular

Zalimler öldürmeye hep aç .

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Bu başlık seni üşütecek Ey Zalim! Evet Dünya'nın sallanan kanlı köpek dişisin ve o dişi başlarını gövdelerinden ayırdığın Kudüs yüzlü çocuklar çekecek göreceksin! Ağlama duvarına yapışacak yüzün, kanlı bir haritada Sina Çölü'ne süreceksin kendini, dilin dışarıda ağzına dolan kumların cüssendeki çamura bulaşmaktan ar ettiğine şahit olup cehennemin dibi neresi diye yalvaracaksın!

Kaldırım Peydahı Netanyahu gidiyorsun.. Ey dallarında yeşermelerine izin vermediğin çocuk şehitlerin mezarlığı gidiyorsun!

Seni Felluce'nin çocuklarına bu vahşetin aynısını yaşatan AmeriKAN da kurtaramayacak! Dünyadaki ilk nefeslerini çaldığın bebeklerin kanlı battaniyeleri nefesini tıkadığında, Demir Kubbe'ni Dünya hurdalığında gördüğümüzde ferahlayacak, hastaneleri vurup bize kardeşlerimizin çığlıklarını dinlettiğin gibi o irinden böğürtülerini duyduğumuzda rahatlayacağız!

Sen bizim önümüze annesini ve babasını kaybettiğinden habersiz o çocukları attın ya, o ışıksız hastane koridorlarında yavrusunun kopmuş elini bulup bedenini arayan anneleri gösterdin ya biz de seni leş uzuvlarından parça parça tanıyacağız!

Ey çocuk satırı kutsalsız kasap! İri kıyım ceset geliyor hesap! Öldürdüğün çocukların parçalanmış dizlerine yapışıp yalvaracaksın !

Aramızda Netanyahu'nun salya kasesi olmaya hevesli kuyruk yağlarına seslenecek o çocuklar.. Direnseler terörist, direnmeseler topraklarını sattı dediğiniz bahane yılanı önce sizi sokacak göreceksiniz !

1935'te İngilizlerin şehit ettiği İmam İzzettin Kassam terörist miydi? Hacı Emin el Hüseyni terörist miydi.. Şeyh Ahmet Yasin terörist miydi! .. 70 yıldır bebek öldüren İsrail terörist değil de bu köpeklere direnen Hamas mı terörist!

Su kuyruğuna girip annelerine su taşıyan çocuklar mı terörist! Ağzının kenarından yanağına şehadet şehadet süt akan bebekler mi terörist! İki şehit başın arasında Hazreti Hacer gibi acıdan acıya koşan anneler mi terörist!

Evlatlarının kanlı gömleğini arşa kaldırıp Yakup'ça ağlayan babalar mı terörist!

Dünyanın kanlı köpek dişi Netanyahu sallanıyorsun

Seni Kudüs yüzlü çocuklar çekecek!

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