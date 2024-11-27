"Geçici olarak servis dışı"... Kalıcı bir kepazeliğin alt başlığı...

Bir vardık bir yoktuk, evvel saman içinde kambur vicdan içinde doğrulmayan merhametin beli falan filan... Bazı insanları görünce direkt küllük aklıma geliyor insan, kendini nereye döker? Başka bir insana döke saça kendini taşır insan, acemi bir garson gibi servis kötü, sunum fecaat, kelimeler çiğ... Kibir için fırsatlar zinciri insan, kendini başkasının gerdanına allayıp pullayıp takar, kötülüğün tuttuğu aynada tazelenen makyajdır insan...

Okuduğumuzla kalsaydık bu kadar yaylanmazdık. Yerinde sayıyor olmanın şeytani şaşası sayılmamayı göze almak. İnsan, çiğ sütten çamur lapası, fazlasını koyarız kap kap başkasının gözüne. Efsane olduğunu düşündüğümüz bütün konuşmalar o çok konuşmalar, o koltuk kabartan abartma tozuna apışık yapış yapış bir bencillik üstencilik sermayesi. Eee sonuç sonuç şu " Kibir hakikatin hasmıdır bizler de arayı düzeltmeye çalışan naylonlar...

Nereye varacağım anlaşılmıştır. Sakinim izliyorum... Fazla sakinlik hiçbir şeye şaşırmıyor oluşumun kalıcı hasarı.

Bir konuşma " Maraş'ta ne işim var benim abi karım doğuruyor biz vinç arıyoruz"... Bir tane ünlü mamül, böyle tatil valizine plaj havlusu tıkıştırır gibi aceleyle gümbürdüyor. 12 saat Maraş'a gitmiş olmanın iyiliğini keseleyip kirini sıvıyor. Doğru tanım kirli iyilik.

Hani depremde taşın altında 12 saat kalan insan belki hayata tutunmuştur da oğlum benim karım doğururken ben sana koştum çivisini senin kalbine doksandan çaktım demeyi unutmuşumdur... Off büyük kayıp. Sosyal merada otlamak gitmesin boşa, sonra 'Üzgünüm Leyla' demenin hiçbir ışıltısı kalmaz.

Ne biçim olmuşsunuz siz ya, şu istifralarınız için stüdyoya ne gerek var mavi leğen görür işinizi... Siz gerçekten kimsiniz. Kim olduğunuzun derdinde değiliz, acısının suskunu olmuş nice güzel insanın başına dikilmiş hesapçı aciz tellallar. İyiliği hesapla yapan veresiyeci oyun hamurları! Verdiklerine siyasi barkod basıp görgüsüzce okutanlar! Siz kimsiniz?

Teşhir edilen iyiliğin ederi ucuzdur ucuz! İyiliğe sufle verilmez konuşturulmaz! Acısını gömen insanların yanına iyiliğinizi de gömer gelirsiniz.

Güya siyasi mesaj verecek! Çamura ağız dayamış folyo pipet gibi sıvadı.

Mizah acıyı kanatıyorsa mizah değil soytarı kalkanıdır! Düşük zekâ geliriyle mizaha yatırım yapılmaz!

Sandığın acısını tabutlardan çıkaramazsınız! O insanların acısını nefretten bir broşüre dönüştürdünüz basıp basıp dağıtıyorsunuz. Evladından annesinden kardeşinden yaralı insanları iradelerinden vurmak, şeref züğürtlüğüdür.

Onur çölünün leylaları!

Bu acizlik enkazından dublörle bile kalkamazsın.

Ne kadar ödediyseniz, şereflice kapatalım bu hesabı!