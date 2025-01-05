Hatıran yeter…

Sahi olanı sevenin üzerinde hüznün sadeliği vardır. Dallı budaklı değildir hüzün, gürültüsüz bir hal, vitrinde değildir ama insan olanın " bunun aynısından bende de var" dediği aşikar bir benzerlik duygusu.. Hüzün hep eskidir yeni tanışsanız da başka ruhlara, başka evlere uğraya uğraya çarpa çarpa size gelir. Buyurgan olsa da nezaketlidir hüzün, önce şaşırtır, sonra ağlatır, sonra bir odanıza yerleşir, sizi kendine alıştırır, ve en sonunda o sizin değil siz onun misafiri olursunuz.

Hüzün, kaybettiklerinizi değil kayboluşunuzu hatırlattığı için sahidir. Acının refakatçisidir zehrini alır, sizi o coşkun o dev gibi feryattan mezun eder, tekrar gerektiren bir dersten geçirmiştir sizi, sonra aynı acıdan mezun olmuş hüzünlüler topluluğuna karışır gidersiniz.

Arabesk, halkın kendi hüznüne göre açtığı müzikli bir kitap. Önce söyleyeni sonra söylediği sevilir. Sahidir.. Siz sevmeseniz de en sevdiklerinizin sevdiği olabilir, siz duymak istemeseniz de bu aşinalığı inkar edemezsiniz.

Sosyolojik gevişler yamayıp, bilgiçler mezesi haline getirilen, gureba tınısı olarak tanımladıkça hazzını pazarlayan, elit adlı ayrıkların stres topu olan bu zevzek tartışma halkın umurunda değil. Arabeskin maruz kaldığı linç ve kibir kültürel ırkçılığın ta kendisidir. Müziğin teni, ait olduğu toprak ezilmişlikle bir garabet tartışmaya ittirilse de sancısı bezmişlik, hüsrana uğrayan hayaller cart curt vs değildir sebebi hüzündür kardeşim.

En tize çıkan acının eteklerini bile konservatif katmanlara ayırmak bölmek işiniz! Meseleyi bir beğeni ve tercih sebebi olarak görmeme ısrarı, nihayetinde loş aydınların YouTube gevişi olarak sündürdüğü bayık ezberlerden ibaret.

Algıda keçicilik, toplumun beğenileriyle inatlaşan basitlerin durumunu özetliyor aslında.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından icrasına bestesine berbat demek ancak çıktığı yumurtanın çatlağı bir eski sürüm ekran kartına yakışırdı. Bu toprakların liderini kendinizce sevmiyorsunuz diye seçmenine nasıl hakaret edip aşağılıyorsanız, bu toprakların sevdiği sesleri de ideolojik nefretinize kurban edip öyle aşağılıyorsunuz.

Bale babeti gibi davranıp kimliğinde hamamcı terliği olduğunu saklayan sünepelik ,dikkat edin saklamanın sünepelik olduğunu söylüyorum, mensubu olduğunuz zihniyetin prangası.

Siz de sefilliği takıştırmaya öyle talipsiniz.