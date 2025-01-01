Aramızda Baas Baas bağıran Şebbiha terlikleri!

Selamlar güzel insanlar yeni şiir kitabım "Hüzün Namlulu Silah" için bir süre yazmaya ara vermiştim döndük hamdolsun.. Buruk bir dönüş yada bir Hu Dönüşü bu.. Yıl bitti mazlumları yıldıran bir yıldan diğer bir yıla geçiş çok mu eğlenceli asla değil en azından benim için değil. Hiçbir yeni yıl hüzün acı eskitmiyor bu yüzden manası da yok, gerisi kuru temenni, teferruatlı planlar ve uygulanmayacak yeni kararların yığıldığı defterleri dürüşümüzün ilk günü.

Her şey çok fazla aslında, fazlaca alıp yiyemediğimiz tabaklarda biriken kabak tadı veren havuç gibi bir yıl. Hiç sıcak tutmayacak donuk yüzlere zorumuz varmış gibi öylesine eriyişimiz, dev projeler arasında cüce hırslar, organik pazarlarda tarhana arayan bekarlıktan mezun annece seyirler, çok konuşkan sessizliklere hayranlığımız, telefon rehberinde insan debisinin yükselişi, ortalığı götüren yapmacıklık seli... bölünen uykular, çalı çırpım tablosuna dönen bulaşık hesaplarımız.. aman bee deyişlerde beklenen artışlar.. derdimiz dert değil, sevincimiz boz bulanık..

Yahu sus be! İçimiz şeytana kiralanmış vesvese ofisi gibi vızır vızır.. Sus.

Sednaya Hapishanesinin kırılan kilidine üzülen İngiliz anahtarları susun!

Salya birikintisinde şapırdayan Şebbiha terliği ağızlarınızı kapatın..

O duvarlara Esed'in kurtlu aile pozlarını yapıştırıp, orada hayat var diyen Sednaya otostopçuları, şerefe haysiyete açlıktan ruhlarınız kokuyor, nefesli cesetlerinizin hayranlık kustuğu Esedinizle kendi aranızda övünün!

Altı yaşında gökyüzü görmeyen çocuklara görünmeyin ki sizin gibi cellatların kaba etini baş tacı etmişleri tanımıyor oluşlarına sevinsinler!

Orada preslenen insanların yokluğunu

Sizin leş varlığınızdan daha çok konuştukça kuduruyorsunuz!

Uydurduğunuz yalanların hayatta kalma süresi kadar adamlığınız!

Size ne Suriye'den!

Size ne Gazze'den!

Ahırdan bozma stüdyolarınızda yoga minderlerinde hımmlamaya,

Sezon sonu nefretinizi türlü hınçlarınızla kombinlemeye devam edin!

Eğlenin

Eğlemeyin!