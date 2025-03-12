Başıboş köpekler çocuklara doydu!

Bu mevzu yerleşik bir adalete, vicdana hep göç kalan masum çocukların insanların mevzusu...

Ne diyeceğimi bilmiyorum der insan, mutlak kelime haznesi bin acıyla taşınca kurulacak cümleler, beyhudeliğe terfi. O hesap.

Başıboş köpekler ortaya saçılmış bir bıçak gibi, vicdanı olmayan insanların suç aleti sahipsiz köpekler. Uzun uzun zamanlar öncesinde bu dehşet olaylar ortaya saçılmadan yazmıştım... Yazıyı gevelemeden şunu belirtmek isterim. "Sahipsiz köpekler toplatılmasın" demek, "çocuklar ölsün" demektir. Bu kadar net.

İki yaşında Rana bebek, sokakta 10 köpeğin saldırısına uğrayıp ölüyorsa, soluk borusuna kadar parçalanıyorsa ve içimizdeki ışıltılı havlaklar çocukları suçlu çıkarmak için ıkındırık sebepler üretiyorsa yüzyılın en iptidai çamur lavrasına teslim olmuşuz demektir.

Bu çamur birikintisinin gürültülü sıçrayışından korkan boyun eğen kim varsa hesap lütfen! İnce ince, tane tane hesap lütfen..

İnsan, anlamadığı şeyin özetidir demiştim. Eğer sadece kemik ve et sıkıştırılmış ruhsuz bir valizseniz anlamazsınız. Hamlıktan pişmeye gönlünüz yoksa kalbi ve vicdanı olan insanların da size tahammülsüzlüklerini sorgulayamazsınız.

Hayatım boyunca kendi salyasıyla beslenen, kendini çalkalayıp umuma püskürten varlıkları ciddiye almadım. Kötülere harcayacak boş vaktimin olmayışının bana kazandırdığı görkemli umursamazlık ah o tatlı lodos şurada dursun; iri bir sakinlik, duru bir zaman kattı. Allah bereket versin.

Yaklaşık üç yıldır aynı şeyleri yazıyor olmanın sinirlerini aldırdım. Örümcek ağına fırçasıyla dalan gündelikçi mutluluğu yorgunluğumdan büyük. Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın şarkısının paçalarını sıyırıp ağır metal derelere sıvandığımız şu günlerin kavurucu yalnızlığı hakikatin yalnızlığına eş. Cehalet sürüyle gezen bir çete olsa da hakikatin yalnızlığına diş geçiremez. Kabul edelim.

Evet yaklaşık üç yıldır aynı konuyu yazıyoruz. Sahipsiz köpeklerin popülasyonu gölge sahiplerin para okşayıcı losyonuna nasıl dönüştü. Anlattık, çarpıştık, kelime bölüştük, şaşkınlığımızın şarjı bitti bataryayı sıyıranlara güldük falan..

Allah aşkına uğraştırmayın efendiler rakamlar orada siz seversiniz kızılcık değneğiyle istatistiki yorumlar yapıp bendinden taşan enerjimizi dehidrasyona uğratmayı. Açıklayın bir zahmetül rica.

Tunahan'ın çığlıklarını uzaktan hoş gelen davul sesine bezeyen bir kütle var. Kütle hafif, sadece vicdanımıza takılan taş kadar yeri var. Garip hareketli bu kesim altın huni yarışmasında en deli benim performanslarını zihnimizin giderine kusuyor. Bir haftadır gözlemliyorum sirk çadırının iskeletine benzettiğim bu kadavralar heyula zigotlar şarjda unutulmuş çalı süpürgeleri sıyırmışlığın tozunu toprağını üzerimize boca ediyor.

Buraya kadar müstehzi gülüşüme derin katkı sağlayan bu kütleyi aklımın merdivenlerinden yuvarlıyorum. Delilik aklın en seçkin dilidir. Bunlarınki delilik de değil çamur banyosundan sonra bornoz arayan bu zurna takım garip videolar çekip dişlerini ayırıp böğürüyor.

Yılda 150 insan ölmüş, çoğu derin yaralı, kampüslerde öğrenciler parçalanıyor, 75 yaşında teyzeler yerlerde sürükleniyor, köpek dışkısından hasta olup ölenlerin sayısı bangır bangır, çocuklar okula gidemiyor... Bunlar da süslenip hamam tası gibi cayırdayarak mama kaplarının takımı bozulmasın diye ağlaşıyorlar.

MASAK raporundan sonra sanki daha ahenkli hırlamaya başladılar.

Ne diyordu MASAK raporu.

Hayvansever dernek ve mama kumbaralarına gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil bu şirketlere akıyor!

Hatırlayın, Evladının parçalarını köpeklerin ağzından toplayan babayı komisyondan kovan şirretvekili Sinop Avcılar Kulübü üyesi çıktı..

Alçak lisans mahsulü olarak veterinerlik fakültelerinde okutulması gereken bu tipler hayvanlara zarar veren canlılar kapsamına alınmayacaksa bir zahmet mama kaplarına koli bandıyla yapıştırılıp boy aynalarıyla yüzleştirilsin.

Diğer tarafta süs köpeğini kucağına alıp kızına video çektiren mırmırcı teyzenin,

"Bu yasa geçerse büyük olaylar çıkarırız" diyen küçük hırıldakın bir mama şirketine sahip olduğunu öğrenmiştik!

Siz hayvansever değil hayvansavarsınız!

Siz cüzdanlarınızı kasalarınızı vicdansızlığınız delirmişliğiniz kadar büyüteceksiniz diye bu çocuklar ciğerlerine kadar parçalansın mı!

Evlatsız annelere şov yapıyorsunuz diyen kimse önce ruhundaki hayvanı ehlileştirsin! Önce kendini sakinleştirsin ! Kuyruğuna barınak bağlasın arada bir girsin çıksın !

Mobil akıl bunlarınki

Vicdan görünce çekmiyor !

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