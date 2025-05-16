Ya deryada ufuk, ya derede yosun olacağız demiştim.

Yasin duyacağın en büyük müjde toprağındaki çiçekleri açtırır..

Ey merhametin 16 yaşı Yasin biz kazandık. Kursağımızda kalan acının düğümü, sofrada eksik tabak, bir el eksik bölünen Diyarbakır'ın helal ekmeği biz kazandık. Seni tanımak istemeyenler değil, seni ayağındaki beninden tanıyan annen kazandı Yasin. Seni katlederken salyalara sarılan zılgıtlar değil, seni sayfalarca haykıran hakikat kazandı.

Kaybedeceklerini anladıkları an, depresyon şurubuna ekmek doğramaya başladılar. Kaybettiler!!

Trenses ey trenses..

Barış bu, bu barış,

Bu bir hakikat; tren değil..

Neden öyle bakıyorsun..

Medyaları da helyum gazı basılmış gırtlak gibiydi. Sesler inceldi, rendelendi yüzler. O cahilsiniz auuvvv diye kükreyenlerin cesareti ayran pipetine müşteri olmuştu.

Şirin Payzın hala bitmedi hayırrrrr diye ekran camına hohlarken, dışarıda ince bir yağmur yanında korna resitali göklere yükselen Allahuekber! Şirin'in ancak genel anesteziyle duymaya katlanacağı bu gerçekler serumla damla damla veriliyordu.

Bir mazlumu sevindirmenin en güzel tarafı zalimini üzmektir.

Üzeceğiz Yasin. Seni unutmuyor oluşumuz bile zalimine işkence.

Kurban poşetindi kan torbalarını çıldırtan.

Bir kursağın doymasından rahatsız olanların şerefe haysiyete açlığını nasıl giderecek iyi kalpli çocuklar?

Bilmiyorum..

Tek bildiğim "Vardığın cennetle avunuyor oluşumuz iman, yokluğunun acıtması da insanlığımız".

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Ve yine de.

Biz kazandık Yasin..

Seninki gitmek değil Yasin seninki hicret. Biz kazandık Yasin. O gürül gürül merhamet akan gözlerini bir kez daha kapatıyoruz. Biraz daha sakiniz Yasin. Sana esen Fatiha, gürleyen şehadet.. Sana sessiz kalanın vicdan azabı çığlık çığlığa! Sana susan zaten hakikate susmuş. Annen içine akan hüzün ırmağı, babanınsa seninle her anısı taze ekmek gibi. Kardeşlerinse senden kalan ama hiç eskimeyen merhametini giymişler yürüyorlar o sokaklarda.

Biz kazandık Yasin.. Acında müebbet yaşayan annenin şükür secdesindeyiz. O zılgıtlarla köpek dişleriyle senin hayallerine dalanlar kaybetti. Biz kazandık.

Gürül gürül sessizlik. Hatırlamaya kalksan yine uyursun. Vicdan bulunduğu yerden hayvan cüsselerden de şikayetçi. İnsaf, gıcır gıcır hiç kullanılmamış. Bir acı tazeyken herkesin, soğuyunca hiç kimsenin. Anlıyoruz.

Yasin. Yerden göğe kadar şehitsin.

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