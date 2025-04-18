Cuntası gevşeyen Özgür darbekatör baryam

Darbecilerin ecza dolabı Özgür, hainlerin koca karı ilacı Özgür, fazla bulduğu merheme organizma turu attıran bakteri rehberi Özgür Özel, hayallerinin peşinde koşarken sulama kanalına düşen siyasi lama Özgür, ekmek yediği, kimlik bulduğu, kazara kişi başı sayıldığı bu topraklara renk renk desen desen tükürüyor.

Gazze'nin 19 aydır ölüme doyduğu şu günlerde gündemimize almak zorunda kaldığımız şu leş konular yüzünden nereye mahcup olacağımızı şaşırdık.

Yaklaşık bir aydır otobüs tepelerinde kaybolan yıllarını arayan, evde test sürüşü yapmadan bayır aşağı çatallı cayırdayan Özgür tutuştu lakin dağ başını dümen alınca saçmalama dozunu arttırmada öğün atlamıyor. İlgi sensörü, alaka fukarası, bohça siyasetçisi, kafa eti yiyen iptidai obur, kalaycı öz güvenini Bertolt Brecht tiradı zannetmenin keyifli pişkinliğini meydanlara boca ederek devrim umuyor.

Fetih suresi okumak karın doyurmuyor diyerek, siyasi tüy dikme şampiyonu olan Özgür, sıvamada boşluk bırakmayarak en dolu kepazeliğiyle kaldırdığı midelerden aman dileniyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanını cunta başı ilan edip hesap vereceksiniz derken hangi boy aynasında palazlandığını bilmediğimiz cüreti, haysiyetten bağımsız oylarla omurgasızlar partisi kurabilir o derece.

Bu toprakları cuntayla tanışık eyleyen CHP'nin baştan kokmayan hiçbir tarafı kalmadı. Sizin cuntalarınızı gevşettiği hatta dağıttığı vidalarınızı çakılmamak üzere gömdüğü için Erdoğan'a olan kininizi ancak bu kadar şahane pespayelikle şahlandırabilirdiniz.

Yürüyen cunta arşivi Özgür, arşivini sallasak muhtıra seli, dokunsak faşizmin sıvazlanmış göbeğisin, darbekatör baryam gibi detone sallıyorsun, şubatımız eylüle karıştı, bu ülkede nice yiğitler asılı kaldı, utancınızın bağışıklığı yüzünüz kızarmıyor diye yüksek, inkarınız imdadınızdan büyük, rezilliğin yandan boydan fotoğrafısınız.

Ve yaklaşık bir aydır devasa bir yolsuzluğun şarj makinesi olmaya yemin etmiş gibi çığırıyorsunuz. Utanmadan bu topraklara verdiğiniz zararın tellalı olmuş, karakter hamalının küfesini boş bırakacak şekilde nal topluyorsunuz. Siz bu ülkeyi karıştırabilirsiniz evet ama çay kaşığıyla, bataklığınız büyük ama etkiniz sineğin konmaya tenezzül etmeyeceği bir yerde.

Diyorsunuz ki,

Merkez Bankasına 45 milyar dolar kullandırdık,

Yatırımcılara 31.5 milyar dolar borsada zarar ettirdik,

Türkiye'nin risk primini 371'e yükselttik,

Her vatandaşa şimdilik 20 bin TL maliyeti var.

Şimdi bunları siyasi lama gibi kendi ocağına tükürerek anlatan sıvışık incir ağacı, mevcut iktidarı cuntacılıkla itham ediyor !!

Bakın bu ülkeye verdiği zararı gelin gibi süsleyerek anlatan dürükler cesaretlerini, büyük ifrazat volkanlarını kapatma gayretinden alıyor.

Yavaş gel Özgür, yavaş gel

Çiftçiyi kandırıp vermediğin alantirkli traktöre bin de gel,

Yalantrik Özgür,

Şakacı Şirin !!!