Bizi bir dua eksiği bir ah fazlası bitirecek..

Çocuklarımızı gömeceğimiz toprağımızı da çaldılar,

Bunun adı ölmek bile değil,

Bütün ölümlerin şaşıracağı bir duruş.

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Mezarlar boş,

Ölü çok.

Mezarların ağırlayacağı ölümleri özleten vahşet!

.....

Ya Allah.. Ey Kerem sahibi, Ey içimizdeki taze mezarların üzerinde güller yeşerten Müntakim. Yığıldık olduğumuz yere ağlıyoruz, Gazze'nin yanağından bir gözyaşı gibi süzülüp giden bebeklere ağlıyoruz. Senin azametini ve merhametini anlatacak evladı kalmamış annelere ağlıyoruz. Şehit kardeşinin saçından bir tutam kesip saçına ekleyen ablalara ağlıyoruz. Ruhumun ruhu diyerek sarıldığı torunu için kefen sırasına giren dedelere ağlıyoruz. Ya Rabbi biliyoruz zalimler için çetin bir azabın var ama gözümüzle gördüğümüz acı, metanetimizden büyük. Hissettiklerimiz sabrımızdan büyük. Öfkemiz acizliğimizi unutturuyor affet.

Rabbim.. Gazze'ye bakıyoruz. Safa ile Merve arasında koşar gibi şehit evlatlarının arasında Hazreti Hacer gibi acıdan acıya koşan annelere sabrın cennetini göster. Onların dağlanmış kalbi gibi zalimlerini dağla. Üstümü örtmeyin annemin kefeniyle ısınacağım diyen evlatlara kevserinden bir damla yağdır. Selin ortasında kefenlenmiş kardeşini kucağında taşıyan abilere inşirahını fısıldasın melekler.

Allah'ım günün zamanın sahibi sensin. Bize Filistin'in kurtuluşunu göster. Bize Netanyahu zaliminin son nefesini duyur. Cüssesi, nefessiz kalan bebeklerin bedeni kadar kalsın. Susuzluğa mahkum ettiği mazlumların önünde su diye inlesin de son damla buldum diye sevinsin de o damlayı gelsin bir ebabil alsın.

Şifa Hastanesindeki çığlıklar ağzına dolsun da sesini duyuramasın. Son yaşam kırıntısını da gelsin bir karınca sırtlasın götürsün umudu çalınsın. Ayaklarından canının çekildiğini bir anne görsün de "Benim yavrumu da böyle çektin benden" diyerek ferahlasın. Gömülecek yer bulamasın da kırk ayrı yere dağılsın.

Ölmek üzere olan bebeklerin kemiklerini saydığımız gibi bize gün saydır Ya Allah.

Senin rahmetine emanet ettiğimiz o şehit ceylanların zalimine azabını göster.

Ya Rabbim.. O annelere cennet serçelerini koyup saklayacağı bir Hira göster. Onları Gazze kuyularından çekip çıkaracak kervanlarını gönder.

Ya Allah.. İçimizdeki zalimlere, o mazlumlara ağız büken kibir atlılarını tökezlet! Onların dalgasından şehadetin deryasını uzak tut. Onların vicdansızlık çölünden vahanı çekip al.

Ya Rabbi..

Bize zeytin dalına hür kuşların da konacağı günleri göster.

Gazzeli kardeşlerimizin Gazasıyla bizleri müjdele..

Ya Allah..