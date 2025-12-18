Alevi kartı, rakılı anma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendini iyice köşeye sıkışmış hissediyor olmalı... Zira meydanlardan verdiği Atatürk soslu mesajların artık yeterince etki etmediğini düşünüyor olmalı ki CHP'nin uzun süredir gündemine almadığı Alevi kartını yeniden sahaya sürdü... Özel'in sözlerini aynen yazıyorum:

"Bizim iktidarımızda herhangi bir alevi 'Tam olarak eşit yurttaşlık hissettim' diyene kadar o duyulacak, gereği yapılacak. Cemevine 'Cümbüş evi' diyenler aynı kafayla kurdukları yapıyı Kültür Bakanlığı'na bağlıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in tevziratlarına sert tepki gösterdi...

"Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür" ifadesini kullandı.

Peki Özel'in bu mesajının adresi doğrudan hükümet mi, yoksa "Hançerleme siyaseti" ile devirdiği Kılıçdaroğlu'na yönelik bir el uzatma olabilir mi? Alevi vatandaşlarımızın Kılıçdaroğlu'na yönelik teveccühü ortada, Özel-İmamoğlu ikilisine kırgınlığı da keza öyle...

Bu süreçte daha ilginç olanı tam bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özel'in CHP'nin Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakılı anma görüntülerinin sosyal medyaya sızdırılması oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili olduğunu, Genç'in ailesinin dahi davet edilmediği mezar başındaki rakılı anmada bir avuç kişinin olduğunu düşünürsek zamanlama manidar sanki ne dersiniz?

Bu arada gazeteci Fatih Atik, aile yakınlarına ulaştığını ve merhum CHP'li Vekil Kamer Genç'in mezarında rakılı anma gibi bir vasiyetinin olmadığını söyledi. Seçmenine 140 liraya rakı vadeden Özel'in siyaset anlayışı tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak baltayı her seferinde taşa vurduğunu söylesek abartmış olmayız sanırım...

Takdir milletin elbette.

MAVİ GÖL KATLİAMI

Kutuplaşmanın, siyasal körlüğün en acı yüzleşmesi bu fotoğraf aslında...

Sırf AK Parti yapıyor diye Sazlıbosna'daki sosyal konutlar için ortalığı ayağa kaldıran, "Çevre katliamı yapılıyor" tezviratıyla, "Su vermem, yol yapmam" diye tehdit eden CHP'li İBB yönetiminin Mavi Göl'ü hafriyat döküm alanı ilan etmesine ne demeli! İnsan görünce gerçekten içi parçalanıyor...

Göl çamur deryası olmuş, her biri üç beş kiloluk balıklar balçıkta çırpınıyor. Hafriyat döken işçiler balıkları yakalamış poz veriyor...

Peki CHP medyasından bir tane ses var mı?

"Nasıl olur da doğal bir gölü yok edersiniz?" diye soran var mı? Gerçekten çok ama çok üzücü;

İBB açıklamasında diyor ki göl doğal değil sonradan oluşmuş, balıklar da doğal değil insanlar oraya getirip bırakmış...

Tek kelimeyle söylemek gerekirse "Yazık..."

Aklıma zaman zaman İmamoğlu'nun göreve başladığı zaman verdiği o poz geliyor... Hatırlarsınız hani "Yapraklar beni alkışlıyor" diyerek belki de siyaset tarihinde ilk kez kendisi yatırım yapmama töreni yapmıştı.

İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni gömleğin yanlış iliklenmesiydi. İmamoğlu, algı belediyeciliği yerine hizmet belediyeciliğine sarılsaydı... "Tatil bana yakışıyor" demek yerine gece gündüz çalışsaydı... Cumhurbaşkanlığı seçimi için fon peşinde koşmak yerine karda mahsur kalan vatandaşın yardımına koşsaydı... Belki de bugün cezaevinde değil gerçekten siyasetin zirvesinde olacaktı. Ancak hırslarının kurbanı oldu...

Mavi Göl katliamı ile başladık. İETT dramıyla bitirelim bu bölümü...

Ben sadece istatistiği buraya yazıyorum.

Başka da bir şey demiyorum... İstanbul'da günde 38 yılda 13 bin 809 İETT kazası tutanaklara yansıdı diyeyim gerisini varın siz hesap edin...

AVRUPA MEDENİYETİ ÇÖKERKEN

Bu başlık size biraz iddialı gelmiş olabilir. Bugün için elbette öyle... Ancak unutmayın ki AB'yi bir imparatorluk gibi düşünürsek ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminin 200 yıl sürdüğünü hatırlarsak meseleyi bir kez daha değerlendirebiliriz gibi geliyor bana...

Zira ABD'nin Strateji Belgesi "20 yıl içinde Avrupa medeniyeti çökebilir" diyor.

Rusya lideri Putin, ülkesine yönelik suçlamalara cevap verirken, Avrupa'daki liderlik krizine de dikkati çekti... Putin'in "Gerçek şu ki; şu anda karşılaştığınız sorunlar, kendi ülkelerinizin iktidardaki elitlerinin yıllarca süren eylemlerinin, hatalarının, ileri görüşlü olmamalarının ve hırslarının sonucudur" ifadesini yabana atmamak gerekiyor. Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'in tarihinde ilk kez Almanya'da bir fabrika kapatacak olması... 5 yıl içinde 35 bin çalışanla yollarını ayırma planı okumak isteyenler için ders niteliğinde...

Almanya, bir dönem yerden yere vurduğu Merkel'i mumla arıyor...

Merkel'in 2021 yılında yaptığı uyarıların ne kadar kritik olduğunu yaşayarak öğreniyorlar. Zira Merkel o dönem "Çığır açan teknolojilerde geç kaldık" diye uyarılarda bulundu. Kulak asan olmadı. Özetle güçlü, ileri görüşlü, tecrübeli liderler ülkeler için gerçekten bir şans, bu yüzden muhalefetin içine düştüğü durum beni açık söylemem gerekirse zaman zaman dertlendiriyor. Zira muhalefetin asıl vazifesi millete umut olmak, gerektiğinde iktidarın güvencesi olduğu hissini vermektir. Özel-İmamoğlu ikilisi bu güven hissini ne kadar veriyor? Takdir sizin elbette, ancak bana hiç güven vermediklerini söylemem gerekiyor...

ELDİVENLİ DAYAK

Adı huzurevi ama cehennemin adresi gibi...

Mekandaki sefaleti bir kenara bırakalım, babası yaşında birisi beni dövüyorlar diye şikayet ediyor...

"Bana bir eldiven verin" diyor...

Sanıyorsunuz ki eldivenleri giyip yaşlı adamın dayak yedim dediği yerlerdeki izlere bakacak...

Eldiveni takıyor.

Sonra yaşlı adamı tokatlamaya başlıyor.

"Bana dayak atıyorlar" diyen bir insanı dövmesine mi üzülelim, karşısındaki insana virüs gibi davranıp dövmeden önce eldiven giymesine mi bilemedim?

Kucağında köpeğini eliyle severken babası yaşında insanı eldivenle dövmesi...

İçimi parçaladı açıkçası...

Elbette mazlumun ahı yerde kalmaz...

Veryansın TV'nin paylaştığı görüntülerin ardından devlet hemen devreye girdi.

Saldırgan müdürün yetki belgeleri iptal edildi.

Kurum incelemeye alındı.

Para cezası kesildi. İnceleme sonrası kurumun kapatılması dahi gündeme gelebilir.

Ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Bundan sonrası savcılığın işi...

Ama insan sormadan da edemiyor ne ara bu hale geldiniz...

"Annemin duası, babamın gölgesi yeter" diyen çocuklarınız olsun...

Rabbim vicdanlı insanlarla karşılaştırsın...