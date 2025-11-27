Ufuk çizgileri İmamoğlu'na kadar

Kırmızı kart çıkarıyor, dosyaları yerlere atıyorlar

Piknik tüpüyle, bulgurla Meclis'e geliyorlar.

Avrupa'da her üç kadından biri şiddete uğruyor, görmezden geliyorlar.

CHP'deki taciz, tecavüz, şiddet olaylarını unutup, bu konuda kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışı ile çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyorlar.

Hem de Erdoğan'ın "Kadına şiddet, insanlığa ihanet" mesajı verdiği gün...

Peki neden böyle savruluyorlar?

Aslında cevap basit, CHP yönetiminin, kurmaylarının, vekillerinin ufku karardı...

CHP'de yöneticilerinin bir kısmının ufuk çizgisi İmamoğlu'na kadar...

Ve iddianameye bakıldığında o çizgi hattı da karanlıkta kaldığı için ne yapacaklarını bilemiyorlar.

Yaptıkları saçma şovlarla da hızlı bir şekilde itibar kaybına uğruyorlar. Areda Survey'in son anketini gördünüz mü? Zira CHP'nin bu anketten çıkaracağı çok ders var...

Ankete katılanların yüzde 52'si "Ekonomik sorunları hükümet çözer" cevabı veriyor.

Mart ayında aynı soruya "Ekonomik sorunları hükümet çözer" diyenlerin oranı yüzde 40,3 olmuştu... Yani milletin Erdoğan'a desteği ekonomi açısından 2023 seçimi seviyesine yükselmiş görünüyor. Milletin zaten ekonomik sıkıntılar sebebiyle yerel seçimlerde AK Parti yerine CHP'ye gittiğini düşünürsek, AK Parti hızlı bir şekilde kendisine gönül verenleri konsolide etmeye başlamış gibi görünüyor...

AKGÖL CAN ÇEKİŞİYOR!

Hafta sonu Sakarya Adapazarı'ndaki Ferizli'ye neredeyse 20 yıldır görüşemediğimiz eski dostları görmeye gittik. Babam, "Oğlum bizi bir götür" deyince akan sular durdu... Aile ziyaretinde, hava almak için Ferizli'nin doğa harikası olan Akgöl'ün kenarına kadar yürüdük...

Gölün hali gerçekten üzdü...

Zira oradakilerin deyimiyle "Akgöl can çekişiyor!" Su seviyesi 8 metreden bir metreye kadar düşmüş... Kıyı şeridinden zaten çekilme çok net bir şekilde görülüyor. Küresel iklim değişikliği, kuraklık bir yana bir de kaçak sulama, tarla alanı açmak için göl suyunun kanal kapaklarının kırılması ve suyun Sakarya Nehri'ne boşa akıtılması gibi sorunlar yaşandığı söylendi...

Öyle ki bu sayede 2 bin dönüme yakın mısır tarlası alanı kazanan ve tek kuruş ödemeden buradan rant elde edenler olduğu söyleniyor.

Umutlarsa DSİ'nin set ve dolgu projesinde...

Bir an önce projenin hayata geçirilmesi ve Akgöl'ün kurtarılması isteniyor...

Elçiye zeval olmaz...

Vatandaşın beklentisini anlatmak da bizim boynumuzun borcu...

İnşallah Akgöl'ün kurtulmasına biz de vesile oluruz...

Takdir büyüklerimizin...

MEHMETÇİK KİEV'E Mİ?

Ne olacak bu Ukrayna'nın hali...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, başkentleri dolaşıp duruyor. Bir Paris'e gidiyor, bir Atina'ya, bir Cenevre'ye... ABD'den eli boş döndü...

Döndü dolaştı, yine yeniden İstanbul umuduna sarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna barışı için elini taşın altına koymaya hazır.

Ancak ABD'nin en azından AB'yi hizada tutmak için bir yıl daha kontrollü savaş peşinde olduğu yorumları var. Putin, "Nasıl olsa işler lehime" havasında... Yani demem o ki Erdoğan'ın işi gerçekten çok zor.

Eskiler "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" derdi.

Bugüne uyarlarsak, Zelenskiy yüzünden, "Akılsız Başkan"ın cezasını Ukraynalılar çekiyor.

AB ve NATO üyeliği hülyasına daldı.

Kırım'ın Rusya tarafından işgali bile gözünü açmaya yetmedi...

Şimdi Ukrayna'nın önemli bir bölümünü daha kaybetme riskiyle karşı karşıya...

Oysa İstanbul anlaşmasından caymasaydı bu kadar acı, gözyaşı, kan dökülmeyecek, Ukrayna'nın 50-100 yılı ipotek altına girmeyecekti... Şimdi süngüsü düştü. Erdoğan'dan çözüm bulmasını istiyor.

Amerikan ABC kanalının iddiasına göre ise Kiev barış anlaşmasını kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ukrayna'da barış sonrası güvenliği sağlamak için kurulacak koalisyonda Türk, Fransız ve İngiliz askerlerinin yer alacağını iddia etti. Mehmetçik Kiev'e gider mi bilmiyorum, ama sağlam güvenceler almadan Erdoğan'ın risk almayacağı muhakkak. Yine de Türkiye, barışın anahtarı olmaya devam ediyor. Mesele Ukrayna olunca ABD'li Senatör Lindsay Graham'in "Ukrayna'da 10-12 trilyon dolarlık nadir elementi var bunları Rusya ve Çin'e kaptıramayız" açıklamasını sık sık hatırlatıyorum.

Aynı bakış açısıyla bugünlerde Venezuela petrolü de ABD'nin iştahını epey kabartıyor.

ABD Kongre Üyesi Salazar'ın, "Venezuela ABD şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık kaynak var" açıklamaları önemli işaretler içeriyor...

Bakalım Venezuela'da neler olacak?