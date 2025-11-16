CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugüne kadar çıktığı her platformda "Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu" diyordu. Ancak İmamoğlu suç örgütü iddianamesinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu.

"Sandığı getir, karşıma çık ben sana karşı yarışacağım" mesajı verdi. Tam ifadesi şöyle:

"Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Aday olursan seninle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varım."

Peki ne oldu da böyle oldu diye sormak lazım...

Zira Özel bir yandan "İddianame tel tel dökülüyor" diye konuşuyor. Diğer yandan da bundan sonra "Aday benim" mesajı veriyor.

Burada altı çizilecek iki husus var.

Birisi Özel, her ne kadar Erdoğan'a meydan okuyor gibi görünse de aslında cezaevindeki İmamoğlu'na "senin dönemin kapanıyor." mesajı veriyor...

Bir diğer husus ise Özel'in partisindeki erimenin farkına vardığını gösteriyor. Zira anketlere göre CHP'liler dahi İmamoğlu'nun yargılanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca CHP'nin oyları da AK Parti karşısında eriyor.

Ancak Özel, her ne kadar Erdoğan'a karşı "Çık karşıma yarışalım" diyorsa da; bu o kadar da kolay değil. Öncelikle İmamoğlu çok uzunca bir süredir partiye derinlemesine nüfuz etmiş vaziyette, delegeler üstündeki duygusal etkisi herkesin malumu, ayrıca bir de üstüne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var...

Zira Yavaş tüm anketlerde Özel'in önünde görünüyor. Tabii Özel, eğer gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçim yarışına girmek istiyorsa bunun da iki yolu var. Birisi Cumhur İttifakı'nın kapısını çalıp erken seçim kararı aldırmak, bir diğeri de Anayasa değişikliği...

Yani her ne kadar Özel, CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı "Benim" mesajı veriyor olsa da daha yürümesi gereken çok yol var gibi görünüyor... Ne diyelim takdir CHP'lilerin elbette...