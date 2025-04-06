Alma mazlumun âhını!

Aslında bugün yolsuzluk davası ve CHP kurultayını yazdım ama İsrail'in dur durak bilmeyen saldırıları ve Gazze'de her gün verilen onlarca şehid için düzenlenen fetvayı görünce önceliği Gazze'ye verdim.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Fetva Komisyonu'nun, Gazze ile ilgili sosyal medyada dolaşan fetvasına yer vermeyi tercih ettim.

Müslümanlar için bu bir fetvadır ama tüm dünya halkları ve kurum ve kuruluşları için de fevkalade önemli bir açıklama mahiyetindedir.

O yüzden yorumsuz yayınlıyorum:

"İslam ülkelerinin, İsrail'e karşı derhâl askerî müdahalede bulunmaları dinî bir zorunluluktur.

Siyonist işgalci rejim; kara, deniz, hava, su yolları, boğazlar ve İslam ülkelerine ait hava sahaları da dâhil olmak üzere her yönden abluka altına alınmalıdır.

İşgalci rejime petrol, gaz ve benzeri enerji kaynakları temin etmek haramdır.

Filistin direnişi; askerî, malî, siyasî ve hukukî açıdan desteklenmelidir. Bu, dinî bir vecibedir.

Ümmeti savunmak ve saldırıları durdurmak amacıyla, İslam ülkeleri arasında askerî bir ittifak kurulması acil bir dinî yükümlülüktür.

Siyonist rejimle her türlü normalleşme ilişkisi haramdır.

Bazı Arap ülkelerinin işgalci rejimle imzaladığı barış anlaşmaları yeniden gözden geçirilmelidir.

Gazze halkına destek amacıyla mâlî cihad farzdır.

Sınır kapıları derhâl açılmalıdır.

ABD'de yaşayan Müslüman topluluklar, Trump ve hükümetine baskı yaparak saldırıların durdurulması ve barışın sağlanması yönündeki seçim vaatlerinin yerine getirilmesini talep etmelidir."

Bitmeyen toplantılar sonu gelmeyen tartışmalar ve medyadaki gevezeliklere gerek yok yapılması gereken gayet net bir şekilde özetlenmiş!

Herkes ve her kurum üzerine düşen sorumluluk kadar mes'uldür!

Unutmayalım, mazlumun duası da bedduası da makbuldür!