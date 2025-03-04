Kalbimizdeki merhamet adlı çınar!

Telefonuma çok sayıda davet mesajı düşüyor. Hangisinin gerçek davet hangisinin sıradan olduğunu bilemediğim için o davetlere pek iltifat etmiyorum. Ama mesaj gönderen cihet arayarak te'yid istediği zaman o mesajla ilgileniyorum.

İşte İstanbul Valiliği'nden öyle bir mesaj geldi, önemsemedim ama peşinden iki kez arayıp te'yid istediklerinde sıradan bir mesaj olmadığı kanaatine vararak cevap verdim ve 27 Şubat saat 15.00'de Grand Cevahir'deki programa katıldım.

İyi ki de katılmışım. Yaşadığımız şehirde 25 senedir faaliyet gösteren bir hayır kurumunun varlığını öğrenmiş oldum.

İstanbul Çocukları Vakfı diye bir vakıf varmış meğer. İstanbul Valiliği'nin himayesinde faaliyet gösteriyormuş.

Vali Davut Gül bey kime bahsetse böyle bir vakıftan haberi olmadıklarını söyledikleri için bir tanıtım programı düzenlemiş.

Katıldığım toplantı İstanbul Çocukları Vakfı Proje Tanıtımı toplantısıydı.

Vakıf özellikle üstün zekalı, yetenekli ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yapan bir vakıfmış.

83 bin kişiye evde bakım, 50 bin 300 kişiye ekonomik destek sağlayan vakıf Türkiye birincisi 840 öğrenciye aylık 5 bin lira burs veriyormuş.

Pelin Çift'in modere ettiği Nurullah Genç hocayla Davut Gül beyin her proje için yapılan sunumdan sonra sahnede açıklamalar yaptığı renkli bir programdı.

Vakıf Türkiye Yüzyılı Çocukları projesi kapsamında LGS'de 500 tam puan alarak birinci olan ve İstanbul'daki liseleri tercih eden tüm öğrencilere aylık 5 bin lira burs veriyor.

Vakıf, Kardeş Aile projesi kapsamında 2025 yılında yetim çocukların ailelerine aylık 15 bin lira kira desteği vermeyi hedefliyor. Kira desteği vermek isteyenler yetim ailesiyle kardeş aile oluyor.

Sadece çocuklarla ilgilenmiyor vakıf. Sokakta Kimse Kalmasın projesiyle hiçbir geliri olmayan evsiz vatandaşlarımıza STK'lar ve gönüllülerin desteğiyle konaklayacakları mekân sağlanıyor, kendilerine ait bir düzen kurana kadar her ay 8 bin lira destek veriyor.

Öğrenerek İyileşiyoruz projesiyle vakıf, sağlık sorunları nedeniyle bir aydan uzun süre hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla işbirliği içinde açılan/açılacak hastane sınıfları kurmayı hedefliyor.

Gönüllüler ve hayırseverler diğer projelerde olduğu gibi kurulacak hastane sınıflarının maliyetine katkıda bulunabilir.

Engelsiz Sınıflar Mutlu Çocuklar projesiyle İstanbul genelinde özel ihtiyaç sahibi çocukların eğitime erişecekleri sınıflar kurulması hedefleniyor. Proje kapsamında hayırseverlerin isimlerinin verileceği özel sınıfların maliyeti 350 bin lira olarak belirlenmiş.

Çocuk Evleri projesiyle vakıf, dilencilikle mücadeleyi hedefliyor. Dilenciliğe zorlanan çocukların aileleri tespit edilerek maddi destek sağlıyor.

2025 yılında hayata geçen Evlilik Yardımı projesiyle evlenmeye karar vermiş ancak ekonomik zorluk çeken 18-30 yaş arasındaki gençlere 100 bin lira maddi destek verilmesi hedefleniyor.

Ben saat 16.00'ya gelince başka bir program için salondan ayrıldım. Ancak tanıtım kitapçığından anladığım kadarıyla yukarıdaki projelere ek olarak Enstrümansız Okul Kalmasın, Sanat Atölyeleri ve Bilişim Teknolojileri Sınıfları adı altında üç proje daha görünüyor.

Doğrusu böylesine güzel hizmetlere vesile olan/olacak bir vakfın varlığından haberdar olmadığım için hayıflandım ama öğrenince de sevindim.

Bu da Davut Gül beyin farkı oldu sağ olsun.

Anladığım kadarıyla bu projelerin bir kısmı devam ediyor ve devlet kurumları üzerine düşeni yapıyor. Hatta ilk iki proje için 10 milyar lira harcandığını söyledi vali bey.

Diğer projelerin bazıları da belediyeler ve hayırseverlerin desteğiyle hayat bulmuş.

Ancak tüm projelerin hayata geçmesi için STK'lar ve hayırseverlerin katkısına ihtiyaç var. Katkıda bulunmak isteyenler için hesap numarasını da yazalım da maksat tam hâsıl olsun.

"İstanbul Çocukları Vakfı TR58 0001 5001 5800 7285 3504 47"

"İlham kaynağımız, kalbimizdeki merhamet adlı çınar. Yolumuzu ise evlatlarımızın gözlerindeki ışık aydınlatıyor." diyor İstanbul Valisi Davut Gül.

Böylesi örnek hizmeti takdir etmemek olmaz.

Teşekkürler vali bey!