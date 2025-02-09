Dünya tehlikede!

Trump'ın Hitler'den farkı var mı? Bakış açısı itibariyle aralarında hiç fark yok. İkisi de etnik temizlikçi.

Tek fark Hitler başardı Trump başaramayacak!

Aksa Tufanı'nın bedeli ağır oldu. On binlerce şehit/yaralı ve harabeye dönen bir yurt bıraktı geriye. Buna rağmen Gazzeli harabeye dönen yurduna sahip çıktı.

İsrail'in ödediği bedel ise daha ağır oldu.

Bütün dünya İsrail'in işgalci olduğunu tekrar hatırladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) soykırım gerekçesiyle İsrail'i suçlu buldu ve tutuklama kararı çıkardı.

Bütün dünya Filistin devletinin kurulmasının gereğine inandı.

İsrail hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığı gibi kurtaramadığı her rehineye karşı ceza olarak yüz Filistinliyi serbest bırakmayı kabul etmek zorunda kaldı!

Sadece esir/rehine takasında bile kimin insan kimin canavar, kimin devlet kimin terör örgütü olduğunu tüm dünya gördü.

İsrail zindanlarından kurtulanların İsrail'e olan öfkeleri artarken, HAMAS'ın elindeki rehineler tebrikler ve teşekkürlerle ayrıldılar.

Hatta bazıları karşılaştıkları hoşgörüden etkilenerek Müslüman bile oldu!

Evet Gazzelilerin haneleri yıkıldı ama topraklarını terk etmediler.

Oysa İsrail'den binlercesi geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldı. Bir milyona yakın işgalci Yahudi yerleşimci korkudan İsrail içinde değişik bölgelere kaçtılar.

İnsanlık vicdanı uyandı ve Gazze'deki katliama karşı dünya sokakları ayağa kalktı. İsrail dünyadaki kamuoyu desteğini kaybetti!

Buna rağmen başta ABD olmak üzere batı yönetimleri verdikleri destek ile İsrail'in suçuna ortak oldular.

Bu ortaklıklarını örtmek için de iki devletli çözümü önerdikleri gibi UCM'nin kararını da desteklediler!

Amerika hariç.

Gelen gideni aratırcasına Trump zamanın Hitleri olarak İsrail'e açık şekilde destek vererek tüy dikti!

UCM'nin suçlu bulduğu tutuklama kararı verdiği Netanyahu'yu ağırlamakla yetinmedi, onun yarım bıraktığını tamamlayacağını duyurarak Gazzelileri süreceğini, Gazze'yi Amerika'nın teslim alacağını, orayı bir turizm merkezi haline getireceğini ilan etti!

Moğol'dan beter!

Moğol geldi, yaktı yıktı öldürdü sonra çekti gitti. Ama bu çağdaş Neron yakmakla yıkmakla öldürmekle yetinmiyor ahaliyi sürüp toprağını tatil köyü yapacağını ilan ediyor.

Güya Amerika demokrasi, insan hakları özgürlükler ülkesi değil mi?

Mesela Trump demokrasiye inanmış olsaydı, 'her milletin kendi geleceğini belirleme hakkı vardır, Gazze'nin geleceğini de Gazzeliler belirler' demesi gerekirdi değil mi?

İnsan haklarına inanan birisi olsaydı, İsrail'den Gazzelilerin yıktığı evlerini tazmin etmesini, öldürdüklerinin diyetlerini vermesini isterdi değil mi?

Gazzelilerin çoğu zaten İsrail tarafından evlerine el konularak sürgün edilmiş insanlar 'İsrail herkesin kendi evine dönmesini sağlamalıdır' demesi gerekirdi.

Diyor mu? Demiyor. Tam tersini söylüyor. Gazzeliler başka ülkeye gitsinler diyor. Ve bunu da zor kullanarak yapacağını söylüyor!

Çünkü adamın gözü ABD çıkarlarından başka hiçbir şey görmüyor. İflas etmiş ülkesini kurtarmak için babasının malıymış gibi Kanada'dan Grönland'a Panama'dan Gazze'ye tasarrufta bulunacağını kanun kural tanımayacağını açıklıyor.

Adamın gözünde her şey mal!

Ne BM takıyor ne Adalet Divanı ne de UCM.

Aksine Netanyahu hakkında karar veren UCM hâkimlerine ceza kesiyor, yaptırım uyguluyor!

Güç sarhoşluğuyla hareket eden Trump'ın bir megaloman olduğunu bizzat Amerikalılar da söylüyor.

ABD askerinin Gazze'yi İsrail'den teslim alacağını söyleyen bu megaloman Vietnam'da ve Afganistan'da yaşadığını bir de Gazze de yaşamak istiyor anlaşılan.

Amerika ordusu İsrail ordusunun yapamadığı neyi yapacak da Gazze'yi teslim alacak acaba?!

Bunu birileri anlatmış olacak ki daha sonra, 'bölgede Amerikan askerlerinin bulunmasına gerek kalmayacağını' söyledi.

Yani Gazze'yi İsrail teslim alamadı Amerika da alamayacak!

Kanun, kural ahlak tanımayan bu megalomanın dünyayı ateşe verecek olan beklentilerinin tahakkuk edemeyeceği; buna hem dünyanın hem de bizzat Amerika toplumunun karşı çıkacağı gün gibi ortada.

Fakat, 'savaşları bitirmeye geliyorum' derken, serseri mayın gibi nereye çarpacağı nereyi havaya uçuracağı belli değil bu megalomanın!

Dünyanın Trump megalomanı ile tehlikede olduğunu hatırdan çıkarmamak lazım!