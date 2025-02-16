Sakin sessiz ve etkili güç!

Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi'nin aylık geleneksel toplantılarının dünkü hatibi Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat beydi.

Türkiye Yüzyılı ve Ticaretin Yüzyılı konulu bir sunum yaptı.

Konuya girmeden önce TÜSİAD'ın malum çıkışının doksanlı yılları hatırlattığını ancak Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına vurgu yaptı.

Teğmenlerin disiplinsizlik sebebiyle ilişkilerin kesilmesini ve terör iltisağı sebebiyle soruşturma açılmasını eleştiren TÜSİAD'a, 'kendi şirketlerinde disiplinsizlik yapanlara göz yumarlar mı? Terörle ilişkisi olanları şirketlerinde çalıştırırlar mı?' diye sorduktan sonra TÜSİAD'ın ya eski etkinliğini yeniden kurmak için ya da kendileri gibi düşünen siyasetçilere mesaj için bu çıkışı yaptıklarını söyledi.

Daha sonra görsel malzeme eşliğinde özetle şu gerçekleri anlattı:

Türkiye'nin 1923 ile 2023 Dönemi Dış Ticaret rakamlarına bakılınca son 22 yılda ülkenin kat ettiği mesafe çok net anlaşılıyor.

1923 yılında Türkiye'nin ihracatı 50 milyon dolar.

1973'te yıllık ihracat bir milyar dolar oluyor.

1987'de Özal sayesinde ihracat aylık bir milyar dolara çıkıyor.

2002'de yıllık ihracat 36 milyar dolar, yani aylık 3 milyar dolara tekabül eder.

2023 yılında günlük bir milyar dolar ihracat yapar hale geliyor Türkiye.

2024 yılında Türkiye 262 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırıyor.

Buna 115 milyar dolarlık hizmet ihracatını da ekleyince yıllık mal ve hizmet ihracatı 377 milyara çıkıyor.

Hani muhalefet yandık bittik ülke iyi idare edilmiyor, fabrikalar satıldı üretim yok diye bağırıyor ya tamamıyla algıdan ibaret.

Çünkü ihracatın yüzde 94'ünü sanayi ürünleri oluşturuyor.

Ayrıca iyi idare edilmiyor dedikleri ülkede aralıksız bir büyüme söz konusu.

2003-20023 arasındaki 20 senede ortalama büyüme yüzde 5.4.

Muhalefetin ülke yönetilemiyor erken seçim yapılsın diye ağladığı 2024'ün ilk üç çeyreğinde büyüme ortalama yüzde 3.2.

Yurt İçi Gayrisafi Milli Hasıla (GSYH) 1 trilyon 260 milyar dolara çıkmış ve kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin 243 dolara yükselmiştir.

Hani yurt dışından Türkiye'ye yatırım gelmiyor diye konuşan muhalefet var ya onlar kendilerini hâlâ eski Türkiye'de zannettikleri için ve kafaları basmadığı için saçmalama haklarını kullanıyorlar.

Çünkü 1950-2002 yılları arasında Türkiye'ye gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım(UDY) 15 milyar dolar seviyesinde iken 2002-2024 arasında 272.12 milyar dolar UDY gelmiştir.

Ömer Bolat bey, 2025 ihracat eylem planı, serbest bölgeler, ticari diplomasi, iç ticaret, esnaf ve sanatkarlarla ilişkiler, kooperatifçilik, gümrükler ve gelecek vizyonuyla ilgili bilgiler verdikten sonra katılımcıların sorularını da teker teker cevaplandırdı.

Bilgi yüklü bir sunum oldu.

Ömer Bolat beyi 25 yıldır tanırım. Bilge kişiliği, akademisyen kimliği olan, İngilizce Almanca ve İtalyanca bilen ama şov yapmayan, mütevazı ve samimi ilişkilerinin yanı sıra başarılı bir yöneticidir. Reklamı sevmez ama hani birileri için sakin ve etkili güç derler ya Ömer Bolat bey tam öyledir.

O sakin sessiz ve etkili güç şimdi Ticaret Bakanlığı'nda memlekete hizmet ediyor!

Başkan Erdoğan'ın en isabetli seçimlerinden biridir.

Makam mevki peşinde olmayan, görevine odaklanmış, işini titizlikle takip eden prensip sahibi bir değerdir Ömer bey.

Bakan olmasına rağmen trafikte sivil plakayla seyreden Ömer bey konferans mahalline de sivil plakalı bir arabayla sessizce geldi ve aynı şekilde sessizce ayrıldı.

Dünya dengelerini alt üst eden bir küresel oyuncu olarak titizlikle korunması gereken Başkan Erdoğan'ın koruma ekibine kafayı takmış olan muhalefet ve muhalif medya Ömer Bolat gibi mütevazı bakanları ısrarla görmezden geliyor.

Onlar görmese de şükür ki, Türkiye emin ellerde.