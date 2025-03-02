Bebek katili terörist başına methiyeler dizecek değilim. Ama kurucusu olduğu terör örgütünü etkisiz hale getirecek çağrısını önemsiyorum.

Ona önem atfettiğim için değil Terörsüz Türkiye'nin inşasına katkısı için önemsiyorum.

Evet, yurt içinde terörist kalmadı, eylem yapamaz hale geldi ama güneyimizde hâlâ büyük silahlı güçlere hükmeden ve hâlâ evlatlarımızı katleden bir örgüt var.

Ve bu adam o örgüt nezdinde saygın biri.

Ayrıca bu terör örgütünün siyasi uzantısı mecliste temsil ediliyor; birçok belediye başkanlığını elinde bulunduruyor ve terör örgütüyle dayanışma içindeler.

Dolayısıyla terör örgütünün kendisini feshetmesi demek hem ülkeyi hem de bölgeyi rahatlatması ve Türkiye'nin elini güçlendirecek bir etkiye sahip olması demektir.

İşte bu etkiye az da olsa katkı verecek olan çağrı önemlidir.

Ve beklenen çağrıyı yapmıştır. Çağrının özeti terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesidir.

Örgütün feshi Türkiye lehine, Türkiye düşmanlarının aleyhinedir!

Buna karşı çıkmanın Türkiye'ye ne faydası vardır?

Ortada devletin yaptığı bir pazarlık yoktur.

Çağrı devlete de değildir.

Çağrı doğrudan örgütedir.

Çağrı örgüt için tarihi bir fırsattır!

Tam bu noktada Irak kanadından bazılarının üzerine almaması, Suriye kanadının, 'çağrı Kandil'edir bize değildir.' demesi örgütün feshini engellemeye çalışan çevrelerin eseridir. Bu çevrelerin hepsinin Türkiye düşmanı emperyalist çevrelerin yönlendirmesiyle hareket ettikleri aşikârdır.

Kandil'in çağrıyı kabul ederek ateşkes ilan etmesi akıllıca bir adımdır. Çünkü Pençe Kilit Harekâtlarıyla zaten etkisiz hale gelmiş, Irak yönetimi de korumayı kaldırmıştır.

Kongreyi toplama hususunda terörist başının kongreyi yönetme talepleri inşallah engellemeye yönelik değildir! Bunu bahane ederek ipe un serebilirler!

Ayrıca ateşkes silah bırakma değildir!

Asıl problem binlerce tır dolusu silah ve mühimmat yığılan ve batıdan her türlü desteği alan Suriye kanadındadır.

Suriye kanadının siyasi sözcüsü PYD, terörist başının çağrısına kulak vereceğini açıklarken askeri kanat YPG sözcüsünün, 'Çağrı Kandil'edir bize değildir' demesi arkasındaki ABD/İsrail desteğinin tezahüründen başkası değildir.

Ancak yeni Suriye Yönetiminin de bunların silah bırakması gerektiğini açıklaması, bırakmadıkları için Ulusal Diyalog Toplantısı'na çağrılmadıkları, Türkiye'nin ya silah bırakacaklarını ya da silahlarıyla gömüleceklerini ilan etmesi, Suriye kanadının ömrünün çok uzun olmayacağını gösteriyor.

Birazcık öngörüleri varsa bu çağrıya kulak verirler!

DEM sözcülerinin bu çağrının devleti test edeceği, demokratik adımlar atması gerektiği şeklindeki açıklamaları, CHP'lilerin de benzer açıklamalar yapmaları, çağrıyı çarpıtmaktan ve kuyruğu dik tutma gayretinden başka bir anlam taşımıyor.

Test edilen örgüttür. Önce silah bırakıp kendini feshedecek sonra atılması gereken adım varsa demokratik ortamda zaten atılacaktır.

Önce silah bırakılacak ve örgüt feshedilecek!

Tekrar hatırlatalım çağrı örgütedir devlete değil.

Örgütün silah bırakması kendini feshetmesi çağrısı çok nettir.

Ne diyor terörist başı?

Diyor ki, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır."

Bu ifade aynı zamanda Kürt sorunun çözüldüğünü de anlatmaktadır.

Ayrıca terörist başı, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır." diyerek ayrı devlet, federasyon ve özerklik gibi yolların da çözüm olmadığını hatırlatarak DEM'in siyasi hedeflerini revize ediyor.

Öte yandan askeri operasyonla imhadansa kendi rızasıyla lağvedilmesinin daha akıllıca olduğunu şu cümlesiyle net bir biçimde ifade ediyor: "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."

Artık ne DEM'in kıvırması, ne de PYD/YPG'nin yorumlarının hiçbir anlamı yoktur.

Bu gelinen nokta ülke içinde zaten bitmiş olan terör örgütünün defin, Irak ve Suriye kanatlarının fesih kararıdır.

Çağrıya icabet eden akıllılık eder, etmeyen devlet kararının infazını bekler.

Deniz bitti!