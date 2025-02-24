İSTANBUL 5°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2025 Pazartesi / 26 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4373
  • EURO
    38,3278
  • ALTIN
    3440.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Almanya'da kim galip kim mağlup

24 Şubat 2025 Pazartesi

Almanya'da hafta sonu gerçekleşen federal seçimler, ülkenin siyasi dengelerinde önemli değişikliklere yol açtı. Hristiyan Demokratların (CDU) lideri Friedrich Merz'in partisi, oyların yaklaşık %29'unu alarak birinci parti konumuna yükseldi. Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oylarını %20'ye çıkararak ikinci sıraya yerleşti. Mevcut trafik lambası koalisyonunun büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise %16 ile tarihinin en düşük oy oranlarından birini aldı.

ABD'de Başkan Trump'ın göreve gelmesiyle Avrupalı siyasiler tedirgin bir sürece girdi. Trump'ın üstten bakışı ve Avrupalı siyasileri aşağılayan üslubu Alman siyasetini de rahatsız ediyordu. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşına Zelensky liderliğine dair Trump'ın cümleleri Avrupa başkentlerini karıştırdı.

Ukrayna savaşı başlamadan hemen önce siyaseti bırakan Merkel geçtiğimiz haftalarda önce adeta geri döndü. Partisi CDU'da kendisine mesafeli olan Merz'i AfD'nin göçmen politikasının etkisinde kalmakta suçladı.

2021'de Hristiyan Demokratların lideri olan Merz, Merkel'in 2015'te yaklaşık bir milyon göçmenin Almanya'ya girdiği açık kapı politikasına karşı mesafeliydi ve bunun "tekrarlanmasına izin verilmemeli" demişti.

İkinci parti olan AfD bir süredir AB'den ayrılmaktan bahsediyor ve Elon Musk'la yakın temas kuruyor. AfD'nin koalisyona alınmaması için Merz'e yaygın bir baskı olacağı kesin. Solcu Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise %9'a varan oyla ümit veriyor.

Almanya seçimleri ABD'nin Avrupa'daki hegemonyasını değiştirebilir mi? Almanya'nın kendi geleceğini tayin etmesi mümkün mü? Bu soruları sormak Berlin'de pek mümkün değil.

Ukrayna savaşına büyük destek veren trafik lambası koalisyonu oy kaybının sebebini belki açıktan tartışamayacak ama işin ucu Rusya'yla bozulan ilişkilere ve artan enerji maliyetlerine dayanıyor.

Münih Güvenlik Konferansı'nda yaşanan gelişmeler Avrupa Birliği için zor bir dönemin başlayacağını bize tekrar gösterdi. Atlantik cephesindeki derin yarık şimdi Avrupalı siyasetçileri kara kara düşündürüyor.

Diğer Yazıları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.