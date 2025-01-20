Ateşkes ve İran'a teşekkür

Gazze'de kademeli ateşkes başladı. Öyle ki ateşkese saatler kala 130 Gazzeli sivil daha İsrail saldırılarında can verdi.

Kızılhaç desteğiyle gerçekleşen ilk takasta 3 İsrailli teslim edildi. Görüntülerde temiz kıyafetli kadınlar Hamas tarafından serbest bırakılıyor. Sağlıklı ve dinç görünen kadınlar mutlu bir şekilde ailelerine kavuştular. Şimdi İsrail'in hapishanelerdeki Hamaslı esirleri teslim etmesi bekleniyor.

ABD'de Biden'ın son icraatlarından biri oldu Gazze ateşkesi. Ama her iki taraf da Trump'la geçecek 4 yılı satın aldı. Çünkü Trump'ın öfkeli çıkışları ve öngörülemeyen tavırları her iki tarafa da baskı oluşturdu.

Netanyahu'nun kabinesinde yaşanan gerilimler onu daha da kötü bir geleceğe sürüklüyor. Eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'nun koalisyonundan ayrılma tehdidini yerine getirdiğini ve partisinin bakanlarını da beraberinde götüreceğini duyurdu.

Kızılhaç yetkililerinin bulunduğu alanda İsrailli kadınları teslim eden Hamas askerlerinin kalabalıklığı ve gövde gösterisi mücadeleye devam edeceklerini gösteriyor. Zaten Hamas ateşkesi bir zafer olarak tanımladı. Batı Şeria'da ise Filistinliler ateşkesi ve takas sürecini sevinçle karşıladı.

Ateşkes günü Hamas'tan yapılan açıklamada İran'a hususi bir teşekkür var. Yemen'deki Ensarullah ve Irak direnişi de teşekkürden nasipleniyor. Elbette bu açıklamalar bölgedeki gelişmeleri daha iyi kavramayı ve 7 Ekim sonrası yaşananları gösteriyor.

Hamas'ın askeri kanadının İran etkisinde kalması ve Filistin direnişini İran etkisinde bir mücadeleye dönüştürmesi Körfez Araplarını da rahatsız etti. İsrail'in Gazze'ye yaptığı orantısız saldırıya sessiz kalan Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE gibi aktörler uzaktan çağrılarla yaşanan sürece seyirci kaldılar. Mısır ve Katar ise arabuluculuk sürecinde rol alabildiler.

Yakın geçmişte Küre İttifakı, İbrahim Anlaşmaları üzerinden bölgede yeni bir paradigmaya doğru yürürken bölgede karşılıklı bağımlılıkları tescilleyecek projeler geliştirildi. Hindistan-Körfez-İsrail koridoru bu bağlamda kurgulanmıştı. Bu planların gerçekleşmesi için Gazze-Lübnan-Suriye hattının da revizyonu gerekiyordu.

Körfez Arapları Filistin meselesini bir kambur olarak görürken İran meseleyi araçsallaştırarak Orta Doğu sokağına oynadı. Geçtiğimiz asrın Arap-İsrail savaşı oldu Hamas-İsrail savaşı. Bu ateşkesin bir nokta değil virgül olduğunu söylersek yanılmayız. Hamas'tan gelen İran'a teşekkür açıklamasına odaklanmak zorundayız.