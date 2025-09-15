Ankara'da CHP Gündemi

CHP'de yaşananlar yalnızca bir siyasi partideki rekabete benzemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine giderken yaşadıkları hafızalardan silinmedi.

Altılı masa ittifakına büyük emek veren Kemal Kılıçdaroğlu, o günlerde medyadan ve sermaye çevrelerinden gelen baskılara direnmişti. Muhalif araştırma şirketleri Cumhurbaşkanlığı adaylığına Ekrem İmamoğlu'nu getirmek için harekete geçmişti. İş dünyası ve özellikle finans çevreleri de Kemal Bey'in yerine genç, parlak ve sağcı bir siyasetçiyi parlatıyorlardı.

Bizde hemen her partide güç savaşları yaşanır. Genel başkanını devirmek isteyen çok olur ancak buna muvaffak olmak kolay değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar ise "siyasetin finansmanı" ile neler yapılacağını bize gösterdi. Parti merkezine yürüyen İstanbul ekibi İBB imkanlarını kullanarak delege üzerinde güç kazandı.

Bütün gelişmeler CHP'liler arasında yaşandı. Birbirlerini ihbar ettiler ve delege pazarlıklarını ifşa ettiler.

Şimdi yargı kararıyla İstanbul il yönetimi Gürsel Tekin'e emanet edildi. CHP genel merkez yönetimi de mahkemenin kararını bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yeniden ele alması yakın görünüyor. Ancak bütün mesele CHP'yi kimin yöneteceğinden ibaret olamaz. CHP'yi bu denli fütursuzca gözlerine kestirenler başka bir maceranın içinde olabilirler.

CHP seçmeni ne istiyor? Parti içindeki kavganın bir an evvel bitmesi ve CHP'nin siyaset üretmesi. Özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelere karşı partinin tavrı hangi yönde olacak? Bizim de beklentilerimiz var. Mesela parti yönetiminden sınırlarımızın ötesindeki riskler için nasıl bir ses yükselecek?

Mecliste Terörsüz Türkiye Mesaisi

Terörsüz Türkiye süreci ile ortaya çıkan komisyon çalışmaları TBMM'de ilerlerken Suriye'den gelen görüntüler 10 Mart 2025'de imzalanan mutabakata rağmen SDG'nin entegrasyondan giderek uzaklaştığını gösteriyor. Bizim kamuoyunda giderek benimsenen "müdahale edilmeli" fikri, İsrail'in Suriye'yi parçalamak için attığı adımlar sayesinde daha da güçleniyor.

Ankara, kamuoyundaki müdahale fikrini benimsedikçe İsrail'in işini kolaylaştıracak bu senaryolara inanan sermaye çevreleri de baskı hissedebilir. Genellikle demokrasi ve diyalog gündemlerinden sonra sert tedbirler ve müdahale süreçleri başlar.

Suriye'de yaşanacak gelişmeler karşısında İmralı formülünün zayıf kaldığını söylemek mümkün. ABD-İsrail tarafından Suriye Kürt hareketine verilen misyon devam ediyor.

Berlin'de düzenlenen Yahudi-Kürt kongresinin Suriye sahasında mayalanması için artan çabayı asla hafife alamayız.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığı devam ederken Ankara'nın Suriye hassasiyeti de artarak devam ediyor. Suriye'de yer yer çatışmalar var. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler TBMM gündemini de meşgul edecektir.