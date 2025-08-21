Eski diplomat yeni politikacı

Rusya-Ukrayna savaşında barış için adımlar atan Trump, Putin'i Alaska'da karşılarken havada B2 bombardıman uçağı ve F35'lerle şov yaptı. Bu diplomatik nezaketsizlik Batı dünyasında görmezden gelindi ancak alışık olmadığımız bir tutumdu.

Trump seçim döneminde Başkan Biden'ı aptallıkla niteleyerek bu savaşı bitireceğini söyledi. Aylardır bir sonuç alamadı ve faturayı Avrupalı liderlere kesti. Avrupa'da yükselen Rusya korkusu sanki ortak bir akılla yükseltiliyor. Savaş sanayiine ihtiyaç duyan Avrupalı liderler halkın boğazını sıkarak ekonomilerini toparlama derdinde. İngiltere, Fransa, Almanya... Ümitlerini Rusya korkusuna bağlamış durumda.

Oysa Başkan Trump, Nobel Barış Ödülünü almak istiyor. Görüşme trafiği bir sonuç verecek mi bilinmez ama yıl sonuna kadar görüşme trafiği devam edecek görünüyor.

CHP milletvekili Namık Tan eski bir diplomat. Başkan Trump'ın Ukrayna savaşını bitirmek için Avrupalı liderleri karşısına aldığı fotoğrafı aynen şöyle yorumluyor:

Ukrayna konusundaki en önemli toplantıda Türkiye nerede?

"Çok başarılı" palavralarıyla kutsanan dış politikada Türkiye'nin geldiği son nokta: Dikkate bile alınmama ve hatta dışlanmışlık. Aynen Suriye konusunda da olduğu gibi...

Ukrayna krizine giden süreci, Avrupalı liderlerin göz göre göre yangını nasıl körüklediğini unutan Namık Tan tecrübeli diplomat edasıyla CHP'de el üstünde tutulabilir ancak hakikati asla perdeleyemez.

Türkiye, Ukrayna meselesinde dünyanın birçok ülkesine göre en ilkeli politikayı yürüttü. Kırım'ın ilhakına karşı tutum sergileyen Ankara, Ukrayna savaşına giden süreçte de öngörülü davrandı.

ABD'de Biden döneminde savaş lobileri etkiliydi ve bazı Avrupalı liderlerle el ele vererek Ukrayna'yı ateşe sürüklediler. Putin'i durdurmak için hiçbir lider devreye girmedi. Erdoğan liderliği ise Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel bitmesi için çaba harcadı.

CHP'li Namık Tan, Türkiye'nin bağımsız bir dış politika yürüterek Montrö'yü kararlılıkla uygulamasından rahatsız olmuş ki yukarıdaki cümleleri yazabiliyor.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğazlardan geçişi serbest bıraksaydı ve ABD donanması Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e girseydi Namık Tan'lar mutlu olacaktı.

Ukrayna krizinde her iki tarafı da barışa davet eden Erdoğan dünyada saygı görürken eski diplomat ve yeni politikacı Namık Tan, Türk seçmenin nabzını da okuyamıyor. Türk halkı Erdoğan'ın Libya, Karabağ, Suriye, Ukrayna gibi birçok sahada ilkeli ve barıştan yana adımlar attığını biliyor. Üstelik dış politikada başarıları Erdoğan'ın seçim zaferlerine de katkı sağlıyor.

Kamuoyu araştırmalarından CHP seçmeninin de Erdoğan'ın dış politika adımlarını beğendiğini ve özellikle Ukrayna krizindeki tutumunu takdir ettiğini biliyoruz.

Ukrayna savaşının faturası çok ağır. Kesin olmayan bilgilere göre 1 milyon insan hayatını kaybetti. Türkiye her iki ülkeyle de ticaret kapısını açık tuttu ve ısrarla barış masası önerdi. Savaştan çocuklarını uzak tutmak isteyen Rus ve Ukraynalı aileler 3 yıldır çocuklarını Türkiye'de okutuyor. Sizce CHP yönetiminin ve Namık Tan'ın bundan haberi var mı?