Suriye'den Kıbrıs'a İsrail yayılmacılığı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken bölgede yaşanan açlık ve kıtlığı sistematik bir zulme dönüştürmeye devam ediyor. Ekranlara yansıyan dehşet verici görüntüler uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken İsrail basınında dikkat çekici bir analiz yayımlandı.

İsrail Hayom gazetesinde Shay Gal imzasıyla yayımlanan analizde, Kuzey Kıbrıs'ın İsrail açısından bir güvenlik sorunu haline geldiği öne sürüldü. "Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunu" başlıklı bu yazıda Gal, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ı Türkiye'nin etkisinden kurtarmak için acil bir eylem planı hazırlaması gerektiğini savunuyor. Bu çıkış, bardağı taşıran son damlalardan biri oldu.

Son dönemde Yahudilerin mülk edinimini sınırlandıran KKTC, söz konusu makaleye sert tepki gösterdi. Öte yandan, Güney Kıbrıs basının gündeminde de İsrail-İran gerilimi sonrasında adaya gelen İsraillilere ilişkin haber ve yorumlar var.

Rum gazeteleri, "Kıbrıs yeni 'Vadedilmiş Topraklar' mı?" başlığı altında, İsraillilerin Larnaka, Limasol ve Baf gibi şehirlerdeki mahalleleri "altın vizeler" ve kontrolsüz emlak anlaşmaları yoluyla ele geçirdiğini iddia ediyor. Gayrimenkul görünümlü bu süreçlerin artık ulusal güvenlik düzeyinde bir tehdit olarak algılandığı belirtiliyor.

Hem KKTC hem de GKRY'deki çeşitli siyasi partiler ve medya organları, İsraillilerin ülkelerindeki arazi alımlarını tepkiyle karşılıyorlar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ana muhalefet partisi AKEL'in Lideri Stefanu, Güney Kıbrıs'a gelen İsraillilerin mülk aldıklarını, mahalle kurduklarını ve yerleşimci mantığı ile gettolar oluşturduklarını ifade etti.

Adını ister Levant Projesi, ister Doğu Akdeniz Enerji Gerilimi olarak koyalım; bölgede yaşananlar tesadüfi değil. İsrail'in stratejik yayılmacılığı küresel enerji ve ticaret projeleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda demografik mühendislik biçiminde de kendini gösteriyor.

Bölgeyi etkileyecek İbrahim Anlaşmaları bir çok aktör için kazan kazan formülü içeriyor ancak küresel kavgada ABD-Çin rekabetinde bölge giderek önem kazanıyor.

Türkiye ile İsrail arasında şu an için doğrudan bir sıcak temas beklenmese de özellikle Suriye sahasında yaşanacak her gelişme iki ülkeyi zıt pozisyonlara taşıyacaktır. İsrail'in mevcut yönetimi –ki Netanyahu koltuğunu korumak için her yolu deneyecektir.– Suriye'de çatışma dinamiklerini körükleyen adımlar atmaktan geri durmayacaktır.

Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de çeşitli çıkar odaklarını rahatsız ediyor. ABD'de bu süreci sabote etmeye çalışan etkili bir lobi var; İsrail ve İran gibi bölge aktörleri de sahada PKK türevlerine kanca atmış durumda.

Ankara, bölgedeki gelişmeleri uzun süredir dikkatle izliyor. İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaş, Milli İstihbarat Akademisi tarafından kapsamlı bir raporla analiz edildi.

Bölgedeki güç dengelerini doğru okumak ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak zorundayız.