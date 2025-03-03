Atlantik cephesinde restleşme

Ukrayna lideri Zelenski'nin Trump ve ekibi tarafından diplomatik nezakete yakışmayacak bir tavırla aşağılanması şok etkisi yarattı. Avrupalı liderler Zelenski'ye sahip çıkan açıklamalar yaparken ABD'ye karşı ortak bir cepheye doğru sürüklendiler.

Ukrayna'yı adım adım felakete sürükleyen turuncu devrim sevdası birçok ülkeyi ABD hegemonyasına bağımlı hale getiren bir süreç. Soğuk Savaş sonrası Doğu Bloku ülkeleri birer birer AB ve NATO üyesi yapılarak büyük şirketlere pazar haline getirildi. Birçok ülke kültürel hegemonya karşısında yenik düştü ve parlak beyinlerini gelişmiş ülkelere kaptırdı. 2000'li yıllarda neo-liberal sermaye fonlarının sömürge havzası hiç şüphesiz Doğu Avrupa oldu.

2000'li yıllarda Ukrayna'daki Batı taraftarları, coğrafi konumu ve güç dengesini dikkate almadan Rusya karşıtlığını yükselttiler. Bu süreç eleştirilebilir ve yükselen Ukrayna milliyetçiliğini fonlayan ABD-AB bileşenleri suçlanabilir. Ülkeyi hızlıca Avrupalılaştırmak isteyen elitler, gazeteciler, akademi mensupları suçlanabilir. Ancak her ne olursa olsun Ukrayna halkının onurunu zedeleyen Trump'ın tavrı alkışlanamaz.

Trump'ın hiçbir diplomatik teamüle uymayan, kumarhanede rakibinin kartlarını küçümseyen mekan sahibi edasıyla söyledikleri bizim medyamızın da turnusol kağıdı oldu. Güçlü karşısında daima ezilen halkların yanında olmalıyız. Zelenski belki bir darbeye maruz kalacak belki de halkını akıbeti belli bir savaşa sürüklediği için yargılanacak. Belki de Avrupa-ABD çatlağını iyice derinleştiren kritik bir fitili ateşleyecek. Geleceği görmek imkansız ancak ABD Başkanının üsttenci bakışı ve kaba üslubu aslında hegemon gücün gerçek yüzünü göstermekte.

Dünya medyasında birinci haber olarak verilen Trump-Zelenski görüşmesinden sonra dünyada turuncu devrim hikâyesi bitecektir. Gürcistan ve Ermenistan kendi yağıyla kavrulacak ve Rusya başta olmak üzere bölgedeki komşularıyla iyi geçineceklerdir.

Trump, popülist bir siyasetçi. Eski Başkan Biden'ı ve Avrupa hükümetlerini hedef alırken öfkesini Ukrayna liderinden çıkartıyor. Bu fütursuz liderliğin Orta Doğu'da yapacaklarını tahmin etmemiz mümkün değil. Çin'e karşı kuracağı denklemde Moskova ile yapacağı pazarlıkta Ukrayna küçük bir lokmadan ibaret. Kim bilir başka ne adımlar atacak?

Avrupa liderleri Trump'ın kıtaya bakışından tedirgin durumdalar. Güvenlik kaygısıyla Türkiye'yi yanlarında tutmak zorunda kalacaklar. Ukrayna krizinde Erdoğan'ın geliştirdiği formül takdirle karşılanıyor. Hem Moskova hem de Kiev'le ilişkilerini iyi tutan Ankara, ABD-Avrupa geriliminde bakalım hangi stratejiyle hareket edecek.

Yakın gelecekte Vaşington-Londra-Moskova-Pekin hattında yaşanacak trafikte Erdoğan hangi kanalları işletecek ve gücünü belirgin hale getirecek? Küresel restleşmede taşların yerinden oynadığı bir döneme girerken İmralı Formülü nereden çıktı diyenler var. Türkiye gündeminde aylardır tartışılan bir meselenin bölgemizdeki olası gelişmelerden bağımsız düşünülmesi sizce mümkün mü?