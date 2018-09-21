Babel oyuna girdi Kartal canlandı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg önünde ilk yarıda zorlanan Beşiktaş, Babel’in ikinci yarıda oyuna girmesiyle gerçek oyununu sergileyip farka gitti.

Kartal kağıt üzerinde zayıf olarak görünen Norveç ekibi Sarpsborg önünde ilk yarıda istenilen futbolu ortaya koyamadı. Kadro değeri sadece 8 milyon 150 bin euro olan Norveç temsilcisi “çantada keklik” bir takım olmadığını ilk 45’te gösterdi. 4-4-2 dizilişiyle sahada yer alan konuk takım, iyi alan kapattı. Güçlü rakibi önünde sadece bir gol pozisyonu verdi. Onda da Kanadalı santrfor Larin fırsattan yararlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisini düşünüp ilk 11’de rotasyona gitti. Vida, Quaresma ve Babel yedek kulübesindeydi. Yerlerine Roco, Lens ve Gökhan Töre sahadaydı. Negredo’nun gidişiyle takımın golcüsü olan Kanadalı Larin ise kaleye sırtı dönük oynayamadığı ve araya atılan paslarda hızlı olamadığı için Kartal ilk yarıyı tek isabetli şutu olmadan 0-0 tamamladı.

Güneş, ikinci yarıya Gökhan Töre’nin yerine Babel’i alarak başladı. Bu değişiklik Kartal’a hem hız kazandırdı hem de Siyah-Beyazlılar gerçek oyununu oynamaya başladı. 48’de Larin müsait pozisyonu harcadı. 50’de Ljajic “alın da atın” diye Babel ve Larin’i pozisyona soktu ama yetişemediler. 51’de Babel kilidi açıp çaprazdan Norveç ekibinin gardını düşüren golü attı. 56’da Larin bir fırsatı daha harcadı. 69’da Beşiktaş Roco’nun kafa golüyle rahatladı: 2-0. 82’de Lens 3-0 yaptı. 90+4’te rakibin tek golü geldi.

Bir parantez de Ljajic’e açmak istiyorum. Sırp 10 numara takıma tam alıştığında Talisca’nın yokluğunu aratmayacak gibi görünüyor.