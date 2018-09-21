Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Yazarlar
  2. Aydın BAYRAM

Aydın BAYRAM

 abayram@stargazete.com

Babel oyuna girdi Kartal canlandı

21 Eylül 2018 Cuma

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg önünde ilk yarıda zorlanan Beşiktaş, Babel’in ikinci yarıda oyuna girmesiyle gerçek oyununu sergileyip farka gitti.

Kartal kağıt üzerinde zayıf olarak görünen Norveç ekibi Sarpsborg önünde ilk yarıda istenilen futbolu ortaya koyamadı. Kadro değeri sadece 8 milyon 150 bin euro olan Norveç temsilcisi “çantada keklik” bir takım olmadığını ilk 45’te gösterdi. 4-4-2 dizilişiyle sahada yer alan konuk takım, iyi alan kapattı. Güçlü rakibi önünde sadece bir gol pozisyonu verdi. Onda da Kanadalı santrfor Larin fırsattan yararlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisini düşünüp ilk 11’de rotasyona gitti. Vida, Quaresma ve Babel yedek kulübesindeydi. Yerlerine Roco, Lens ve Gökhan Töre sahadaydı. Negredo’nun gidişiyle takımın golcüsü olan Kanadalı Larin ise kaleye sırtı dönük oynayamadığı ve araya atılan paslarda hızlı olamadığı için Kartal ilk yarıyı tek isabetli şutu olmadan 0-0 tamamladı.

Güneş, ikinci yarıya Gökhan Töre’nin yerine Babel’i alarak başladı. Bu değişiklik Kartal’a hem hız kazandırdı hem de Siyah-Beyazlılar gerçek oyununu oynamaya başladı. 48’de Larin müsait pozisyonu harcadı. 50’de Ljajic “alın da atın” diye Babel ve Larin’i pozisyona soktu ama yetişemediler. 51’de Babel kilidi açıp çaprazdan Norveç ekibinin gardını düşüren golü attı. 56’da Larin bir fırsatı daha harcadı. 69’da Beşiktaş Roco’nun kafa golüyle rahatladı: 2-0.  82’de Lens 3-0 yaptı. 90+4’te rakibin tek golü geldi. 

Bir parantez de Ljajic’e açmak istiyorum. Sırp 10 numara takıma tam alıştığında Talisca’nın yokluğunu aratmayacak gibi görünüyor.

TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA